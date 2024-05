Ozuna defiende a Karol G luego de que Aleks Syntek tirara su disco por un inodoro

El cantante mexicano Aleks Syntek ha sido blanco de noticias en las últimas semanas, luego de que en medio de una dinámica que le plantearon en un Podcast, lanzara el disco ‘Mañana será bonito’ de la cantante Karol G, a un innodoro.

"Fíjate que no me entra porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad". Dijo Aleks Syntek antes llevar a cabo esta acción, que ha causado indignación no sólo en los seguidores de ‘La Bichota’ sino también en algunos colegas de la artista.

Uno de ellos fue el cantante puertorriqueño Ozuna,quien durante una entrevista en México, salió a defender a Karol G, manifestando que tanto ella como todos los exponentes del género del reguetón merecían respeto.

"Respeto su opinión, lo que sí yo siento es que es una falta de respeto tomar el disco de Karol G y echarlo ahí, creo que nuestro género merece respeto, Karol, ella es una mujer, una dama, que lleva nuestro género por encima de muchos artistas y ha sido colaboradora de muchos de los artistas de aquí de México”, anotó.

Así mismo, el interprete de canciones como 'Se preparó' y 'Diles que tu me quieres" expresó que a los artistas de otros géneros no tienen que gustarle su música, pero que no deben olvidar que gracias a las colaboraciones que se han hecho, muchos han logrado que sus carreras continúen vigentes y sigan evolucionando.

Cabe resaltar, que ante la polémica, Karol G no ha salido a dar su opinión al respecto, pues al parecer parece darle más importancia a la actual gira que está llevando a cabo por diferentes países.

Aleks Syntek por su parte habló con el programa 'La Red' y dijo que se encontraba muy triste porque este había sido un evento desafortunado que se había sacado de contexto, por lo que no dudó en ofrecer disculpas.

"Yo no lo quise hacer; yo les dije en un principio que no lo iba a hacer pero ellos (dueños del podcast) insistieron que su público entendería que no iba en serio, que era en broma. (...) Yo quiero pedir una disculpa si herí los sentimientos de alguien. Todos los artistas merecen mi respeto".