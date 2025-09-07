Pipe Bueno confesó el sacrificio más duro de su vida: un año sin intimidad ni trago

Pipe Bueno, uno de los exponentes más reconocidos de la música popular, sorprendió recientemente al hablar de una de las decisiones más drásticas que ha tomado en su vida personal. Lo hizo durante su participación en el pódcast 40 grados, dirigido por el creador de contenido Cris Pasquel, espacio en el que se animó a contar intimidades poco conocidas.

El momento que más llamó la atención se dio cuando el anfitrión le preguntó cuál había sido el periodo más largo que había pasado sin intimidad y cuáles fueron las razones. La respuesta del cantante dejó sin palabras a muchos espectadores:

“Un año. Lo que pasa es que se iba a morir mi abuelo paterno, que hoy día vive, para que me entiendas por qué cumplí. Eso fue hace como unos 14 años. Estaba con Jessica Cediel y le dije que durante un año...”, relató frente a las cámaras.



¿Por qué Pipe Bueno decidió dejar de tener relaciones y tomar alcohol?

El artista recordó que todo ocurrió en medio de un episodio difícil para su familia, cuando la salud de su abuelo se vio seriamente comprometida. “Mi abuelo se iba a morir, el médico me pasó al teléfono y me dijo que me despidiera, que lo iban a operar y no pensaban que se fuera a salvar. Yo no me alcancé a despedir. Mi mamá y mi papá se despidieron de él personalmente. Yo llegué tarde, me lo pasaron por teléfono. Él en ese momento me dice: ‘Campeón, te encargo a la mamá y mi nieta, cuídamelas’. Eso me pegó muy fuerte”, confesó.

En medio de esa angustia, Pipe se dirigió a la capilla del hospital y decidió hacer una de las promesas más importantes de su vida. “Yo me arrodillé y le dije: papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo. Fueron 12 meses en los que no bebí y no tuve sexo”, relató.

La reacción de Jessica Cediel

Aunque Pipe no dio detalles extensos sobre cómo lo tomó la entonces presentadora y modelo, reconoció que fue una situación difícil de manejar en la relación. “Era un tema complejo. Me tuve que despojar de mis debilidades, de lo que a mí me cuesta a cambio de que me dieran la vida de mi abuelo, entonces no dudé ni dos segundos".

La anécdota reveló un costado íntimo del artista que sorprendió a muchos de sus seguidores, mostrando cómo la fe y el amor familiar marcaron un antes y un después en su vida.



