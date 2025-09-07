En vivo
Farándula

Pipe Bueno confesó el sacrificio más duro de su vida: un año sin intimidad ni trago

El difícil sacrificio que hizo Pipe Bueno cuando estaba junto a Jessica Cediel dejó a todos con la boca abierta… renunció al licor y a la intimidad por un año completo. 😱

