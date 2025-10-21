Proyecto Uno cuenta sus momentos más locos con fanáticas, ¿alguno cayó?

El éxito de Proyecto Uno no solo se mide en reproducciones o años de vigencia, sino en el impacto que tienen en el "levante" como bien lo señalan en redes sociales, por lo cual, en su entrevista con El Klub de La Kalle revelaron aspectos personales sobre la vida personal de cada uno de los integrantes.

Los integrantes de Proyecto Uno: Nelson, Paolo y Kid G reconocieron que el "efecto tarima" les suma puntos ante sus admiradoras: “son muy guapos todos, también el efecto tarima les suma puntos, ¿no?”. Pero esta admiración desenfrenada a veces lleva a situaciones escandalosas.

Inicialmente, Paolo recordó que usualmente recibe gestos universales de deseo desde el público durante las presentaciones. Al punto que mencionó que el lanzamiento de brasieres es algo habitual, lo que más lo sorprende son las señas directas.

Él confesó que lo más escandaloso son “las señas, cuando hacen señales obscenas”, que son “como universales” y se hacen “desde abajo” de la tarima. Aunque fue reticente a describirlas, dejó claro que la comunicación corporal del deseo es intensa y no deja lugar a la duda.

Por otro lado, Kid G, reveló una anécdota que mezcla el erotismo con la violencia doméstica. En medio de la euforia de un concierto, ve a mujeres subirse sobre sus parejas y realizar actos atrevidos, incluyendo levantarse la blusa. Sin embargo, en un caso vio la confrontación de un esposo a su pareja



¿Cuál fue el momento más loco para Proyecto Uno con sus fanáticas?

Finalmente, el relato más digno le ocurrió a Nelson, el líder de Proyecto Uno. Él fue víctima de lo que denomina una “encerrona”. Tanto es así que recuerda que el suceso tuvo lugar en el lobby de un hotel, posiblemente en Perú. En medio del tumulto de gente, Nelson y su equipo intentaron subir al ascensor para refugiarse en la tranquilidad.

Una chica se abrió paso, afirmando ser "de la prensa" y que urgentemente necesitaba realizar una entrevista. Situación a la que Nelson accedió a la solicitud: “yo, bueno, chévere, listo, camine”. Una vez en el piso superior, a solas, la supuesta reportera abandona el guion periodístico. "No, yo no soy ninguna reportera. Yo lo que pasa es que tú me encantas y quería, por lo menos, no sé, darte un abrazo y cosas".

Nelson confirmó que fue una encerrona en toda regla. Ante la pregunta del presentador sobre si la había "atendido," el cantante se apresuró a negar la situación, aunque la broma de que se trataba de su actual esposa caleña sacó carcajadas en la cabina, pero pese a eso, Proyecto Uno sigue demostrando su talento en los diferentes escenarios.

