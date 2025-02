Beéle responde a comentario de seguidor: "Dejen de ser tan tóxicos"

La relación entre la modelo Isabela Ladera y el cantante barranquillero Beéle es de conversación en redes sociales en múltiples ocasiones. En esta ocasión, una nueva interacción entre la pareja genero revuelo, luego de que Isabela Ladera compartiera en sus historias un espacio para que sus seguidores le hicieran preguntas.

Entre las inquietudes enviadas, una en particular llamó la atención “¿Por qué Beéle no sube fotos contigo así como tú?”.

La modelo, sin dudarlo , decidió grabar la reacción de su pareja en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se puede ver a Beéle visiblemente sorprendido ante la pregunta.

No obstante, el artista respondió de manera contundente, dejando claro el amor que siente por Ladera.

“Yo te amo, mi amor, yo te amo con mi vida y les voy a decir… hasta ni yo sé. Tú estás pensando que yo no te quiero por eso, entonces dejen de ser tan tóxicos. No piensen mal, eso de subir fotos no pasa nada, sino que yo ni pendiente ando de redes, yo ando viendo otros videos por ahí. Te amo” .

Al final del video el cantante colombiano dice "Tú estás pensando que yo no te quiero por eso, entonces dejen de ser tan tóxicos", dirigiéndose a sus seguidores.

La respuesta del cantante generó una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja. Algunos defendieron su postura, argumentando que el amor no se mide por las publicaciones en redes sociales, mientras que otros consideraron que la falta de apariciones conjuntas podría ser una señal de distanciamiento.

Este episodio se suma a la serie de polémicas que rodean a Beéle e Isabela Ladera en los últimos meses. Su relación esta marcada por rumores de rupturas y reconciliaciones, así como supuestas infidelidades que han alimentado el debate entre sus seguidores.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando se filtró un video en el que, según los rumores, Beéle parecía estar en una situación comprometedora con otra persona. Aunque el cantante negó las acusaciones y aseguró que el video estaba sacado de contexto , la controversia dejó huella en su relación con la modelo.

