Rey Ruiz revela cuál ha sido su mayor sueño, lo relató entre lágrimas

El reconocido salsero cubano Rey Ruiz sorprendido a su público con una revelación que va más allá de la música. Durante una emotiva entrevista en el programa Inexpertas, el artista no pudo contener las lágrimas al hablar de su mayor anhelo, convertirse en presidente de Cuba para lograr la libertad de su pueblo.

"Mi sueño es ser presidente de Cuba y liberar a mi gente" , expresó Rey Ruiz visiblemente conmovido. Con la voz entrecortada, el cantante manifestó su dolor por la situación que atraviesa la isla y su deseo de ver un país libre y con oportunidades para todos.

“ Ser presidente de mi país, sacar a todo Cuba del sufrimiento, quiero tener un país como el de ustedes, libre, luchar por mi gente, eso es lo que quiero”, expresó el cantante.

Rey Ruiz, quien lleva radicado fuera de Cuba más de tres décadas, aseguró que, pese a la distancia, sigue sintiendo una conexión profunda con su tierra natal. "Ver a mi gente sufriendo es algo que me parte el alma. Yo quiero un país donde las personas puedan vivir con dignidad, con derechos, con la posibilidad de elegir su propio destino" , agregó.

El salsero también envió un mensaje de fortaleza y resistencia a los cubanos que aún sueñan con un cambio , "No pierdan la esperanza, el momento llegará. La lucha por la libertad es algo que no se debe abandonar nunca" .

Rey Ruiz es ampliamente reconocido en la industria musical por éxitos como 'Mi media mitad', 'No me acostumbro' y 'Si me das un beso', pero su compromiso con su país es una constante en su vida.

Ahora, con sus palabras, ha dejado en claro que su amor por Cuba trasciende la música y que, si tuviera la oportunidad, estaría dispuesto a liderar un cambio para su pueblo.

Sus declaraciones generaron reacciones entre sus seguidores, quienes manifiestan su apoyo a través de redes sociales. Mientras tanto, el artista continúa emocionando con su talento, pero también con su sueño de una Cuba libre.

A lo largo de su carrera, Rey Ruiz utiliza su voz no solo para interpretar salsa, sino también para expresar sus sentimientos y preocupaciones sobre la realidad cubana, por lo que ha dicho el cantante en varias entrevistas.

En diversas ocasiones, enfatizó la importancia de la unidad entre los cubanos en el exilio y aquellos que permanecen en la isla, destacando que solo a través de la unión y la resistencia se podrá alcanzar la tan anhelada libertad.

