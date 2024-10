Sale a la luz pasado desconocido de la mamá de Lina Tejeiro; lo dice con orgullo

La actriz colombiana Lina Tejeiro, conocida por su carrera en la televisión, celebró recientemente su cumpleaños número 33, un evento que estuvo lleno de momentos especiales junto a su madre, Vibiana Tejeiro.

Para Lina, su madre ha sido un pilar fundamental a lo largo de su vida, y no ha dudado en expresarlo públicamente en varias ocasiones, manteniéndola al margen de su fama y sus contadas polémicas.

A través de sus redes sociales, la villavicense dedicó emotivas palabras a Vibiana: "Gracias por ser la mamá que eres, incondicional, paciente y llena de amor. Qué afortunada soy de tenerte en mi vida. Sin tu apoyo y amor, nada sería igual". Este mensaje conmovió a sus seguidores, quienes también han sido testigos de la cercana relación que ambas mantienen.

Pero detrás de estas palabras de agradecimiento hay una historia de superación que Vibiana protagonizó desde muy joven. Con tan solo 23 años, y ya siendo madre soltera de Lina y su hermano Andrés, tomó la decisión de mudarse a Bogotá en busca de un futuro mejor para sus hijos.

Este fue el trabajo que tuvo la mamá de Lina Tejeiro en Bogotá

En una reciente publicación, Vibiana recordó cómo llegó a la capital con dos pequeños y aceptó un trabajo en Corabastos, una de las plazas de mercado más importantes del país.

"Me vengo de Villavicencio separada, con Andrés de 3 años y Lina de 2. Yo iba a cumplir 23 años. Llegué a Bogotá y me ofrecieron un trabajo. Me dijeron: ‘la entrada es a las 4.30 a.m. y sales al medio día’. Me pareció bien, y era en Corabastos", expresó Vibiana.

Esta experiencia le permitió sacar adelante a su familia y construir la base para la vida que hoy comparte con Lina, quien no deja de admirar y agradecer el esfuerzo de su madre. Vibiana, quien ha estado presente en cada paso de la carrera de su hija, sigue siendo un apoyo incondicional en su vida.

