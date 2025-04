¿Se casó Blessd? Así fue su espera en el altar: "Mi vida personal en orden, no pasa nada"

El nombre de Blessd esta en boca de todos debido a las especulaciones sobre su posible matrimonio. A través de sus redes sociales, el cantante de reguetón encendió los rumores al compartir imágenes de lo que parece ser una ceremonia matrimonial, acompañadas de un misterioso mensaje, "Mi vida personal en orden, no pasa nada".

Poco después, en una historia de Instagram, dejó caer una afirmación aún más intrigante: "Me casé y estoy muy feliz". Anqué no es seguro si de verdad se casó o es intento de un lanzamiento de su álbum, el cantante asegura a sus seguidores que si es verdad.

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, es un cantante y compositor de música urbana que ganó un lugar destacado en la escena del reguetón en Colombia y Latinoamérica.

Nacido en Medellín, Blessd trabajó arduamente para consolidar su carrera, destacándose por su estilo fresco y letras pegajosas que conquistan a millones de seguidores. Su ascenso en la industria es meteórico, colaborando con grandes exponentes del género y lanzando éxitos que se posicionan en las principales listas musicales.

Video: los primeros inicios de Blessd Foto: Instagram @blessd

Si bien Blessd es reservado en cuanto a su vida sentimental, su relación con La Suprema es motivo de interés para sus fanáticos. La pareja comparte en varias ocasiones momentos juntos en redes sociales, mostrando la complicidad y el cariño que los une . Aunque hay rumores que están separados pero ninguno de los dos lo ha confirmado.

Aunque nunca han dado demasiados detalles sobre su relación , es evidente que han construido un vínculo sólido.

Con los recientes rumores de boda, las especulaciones crecen, pero hasta el momento no hay una confirmación oficial de parte de Blessd o La Suprema. A pesar de la incertidumbre, el cantante demuestra estar en una etapa de plenitud tanto en su vida profesional como personal.

Los comentarios de sus amigos no pasaron desapercibidos. Ovy on the Drums escribió "'Muchas veces pasa así, amor a primera vista", mientras que Westcol bromeó , "No aprendió de Daddy Yankee, el socio " .

Por su parte, algunos seguidores expresaron su incredulidad ante la noticia del matrimonio, comentando "eso es mentira, no va a pasar".

Mientras sus fanáticos esperan una aclaración sobre su estado civil, Blessd continúa enfocado en su carrera musical. Con varios proyectos en marcha y nuevos lanzamientos en el horizonte, el artista sigue demostrando por qué es una de las grandes promesas del reguetón actual.

Independientemente de su situación sentimental, lo que queda claro es que su talento y carisma seguirán marcando la pauta en la industria.

Por ahora, solo queda esperar para saber si el cantante confirmará oficialmente su matrimonio o si todo se trata de una estrategia para mantener la atención de sus seguidores. Lo cierto es que Blessd sigue brillando en todos los aspectos de su vida.

