¿Filtraron VIDEO prohibido de Isabella Ladera y de Beéle? Crecen rumores de reconciliación

Desde la noche del 7 de septiembre de 2025, las redes sociales se encendieron con la supuesta filtración de un video íntimo que, según se reporta, involucra a Isabella Ladera y Beéle.

La información preliminar, citando a un medio especializado de República Dominicana, describe la existencia de imágenes con una duración de 6 minutos y 42 segundos, mostrando una situación de intimidad de pareja en una cama de sábanas blancas.

No obstante, es crucial destacar que hasta el momento no se ha logrado determinar el origen de este material, y ni Isabella Ladera ni Beéle han emitido declaraciones oficiales al respecto, dejando el tema en el terreno de la especulación y los rumores.

Tampoco se ha confirmado si realmente se trata de Isabella Ladera y Beéle, si son personas parecidas o si el video fue generado con inteligencia artificial. La veracidad del material aún está por comprobarse.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos artistas se mantienen en duda sobre lo que realmente ocurre, defendiendo la integridad de cada uno.

¿Quiénes son Isabella Ladera y Beéle?

Ambos artistas son figuras prominentes en el entretenimiento latino. Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, se consolidaron como un artista urbano y caribeño, catapultándose a la fama en 2019 con su sencillo "Loco" y cosechando éxitos internacionales.

Por su parte, Isabella Ladera es una influyente personalidad de internet con millones de seguidores en TikTok e Instagram, conocida por su contenido de maternidad, estilo de vida y empoderamiento femenino, además de su participación en videoclips de otros artistas.

Beéle le está 'cangrejeándo' a Isabella Ladera tras ruptura / Foto: Instagram @beele y @isabella.ladera

La relación entre Isabella y Beéle ha sido una constante montaña rusa, marcada por altibajos y la atención incesante de los medios. Hace solo unas semanas, alrededor de septiembre de 2025, resurgieron fuertes rumores sobre una posible reconciliación entre la pareja.

Estas especulaciones se avivaron después de que la influencer venezolana publicara una serie de videos en TikTok luciendo una sudadera con capucha negra idéntica a una que posee el artista colombiano.

Los seguidores interpretaron esta coincidencia como una señal de que el vínculo sentimental podría haberse reestablecido, aunque nunca hubo una confirmación pública por parte de ninguno de los dos.

Cabe recordar que, tras una ruptura anterior, Ladera había expresado que "los vicios dominan su vida", refiriéndose a su entonces ex Beéle.

¿Le hicieron brujería a Isabella Ladera?

Los últimos días no han sido tranquilos para Isabella Ladera. A principios de septiembre de 2025, la modelo sorprendió a sus seguidores al confesar que había sido víctima de un supuesto acto de brujería.

Según su relato, alguien le cortó un mechón de cabello sin su consentimiento en un "descuido", con la intención de causarle daño.

En medio de esta revelación, también se había relacionado a Isabella Ladera con Hugo García, un creador de contenido que reside en Miami, aunque ella aclaró que, si bien hay cariño, no son una pareja formal.

Además, la influencer había lanzado un mensaje cargado de emotividad, interpretado por muchos como una indirecta a Beéle: "Un día lo tuviste todo de mí, pero decidiste volverme nada, déjame en paz porfa, eres solo caos sin intención de algo más".

Estos episodios subrayan la constante exposición y las tensiones emocionales que caracterizan su vida pública.

