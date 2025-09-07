Papá de Valeria Afanador comparte lo que sus hermanitos le dicen tras la tragedia

El hallazgo sin vida de Valeria Afanador en aguas del río Frío, a escasos metros del colegio de Cajicá donde desapareció, ha generado más interrogantes que respuestas. Aunque Medicina Legal entregó un dictamen sobre la causa de la muerte, la familia sostiene que las pesquisas no pueden cerrarse y que aún falta esclarecer lo ocurrido con la niña de diez años.

El padre de la menor, Manuel Afanador, ha liderado la exigencia de justicia. En entrevista con Caracol Radio expresó que no permitirá que el caso quede en silencio, ya que considera que la institución educativa también debe rendir cuentas. Su postura es clara: alguien más habría tenido que ver con la desaparición y posterior muerte de su hija.

“Mi posición, como se lo repetí ayer a la doctora Daisy, es que mi hija no salió sola del colegio y vamos a seguir trabajando para llegar a investigar a fondo qué fue lo que sucedió”, sostuvo.



El dolor de los hermanos de Valeria

Más allá de las diligencias judiciales, la familia enfrenta un duelo difícil. Los hermanos de Valeria han sido profundamente golpeados por la noticia. Manuel relató entre lágrimas lo que escucha constantemente en casa: “Escucharlos decir que ellos querían abrazar a su hermana y que no querían ser cinco, sino que querían seguir siendo seis, como era nuestro núcleo familiar”.

El padre reconoció que mantener la esperanza hasta el último momento fue un proceso devastador. “Ha sido realmente devastador para mí como padre mantener la esperanza, hasta el último día, de encontrar a la niña con vida y bueno, este es el desenlace que yo creo que nadie esperaba”, afirmó.

La familia tomó la decisión de retirar a los otros hijos del colegio donde se produjo la desaparición, mientras esperan que las investigaciones determinen si existió algún grado de responsabilidad por parte de la institución.

Dudas sobre cómo ocurrió la tragedia

Uno de los puntos que más inquieta a Manuel Afanador es el material audiovisual que circula del día de los hechos. Según él, los videos muestran comportamientos extraños en su hija, lo que lo lleva a pensar que pudo haber existido algún tipo de inducción para que se acercara a la cerca que conecta con la zona del río.

Descartó, además, la versión que señalaba que Valeria habría intentado seguir a un perro. “Mi hija era muy inteligente y también medía riesgos”, aseguró.

Mientras tanto, la familia continúa exigiendo respuestas. Para ellos, la hipótesis de un simple accidente no basta. Confían en que las autoridades esclarezcan cada detalle de lo ocurrido para que la verdad salga a la luz.

