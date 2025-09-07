En vivo
La Kalle  / Noticias  / Papá de Valeria Afanador comparte lo que sus hermanitos le dicen tras la tragedia

Papá de Valeria Afanador comparte lo que sus hermanitos le dicen tras la tragedia

Tras el fallecimiento de Valeria Afanador, su papá reveló lo que sus hermanitos le dicen en estos difíciles momentos. Palabras llenas de dolor que muestran cómo la familia enfrenta la tragedia.

