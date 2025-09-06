En vivo
La Kalle  / Noticias  / Declaración de profesora revela la verdad de cómo se les perdió Valeria Afanador

Declaración de profesora revela la verdad de cómo se les perdió Valeria Afanador

El testimonio de una profesora del Gimnasio Campestre Los Laureles, revelado tras la muerte de Valeria Afanador, de 10 años, arroja luz sobre los momentos críticos en que la niña desapareció.

