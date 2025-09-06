En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
CASO VALERIA AFANADOR
DAYRO MORENO Y SU PAPÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Sale a la luz verdad de lo que vieron los profesores de Valeria Afanador cuando desapareció

Sale a la luz verdad de lo que vieron los profesores de Valeria Afanador cuando desapareció

La familia Afanador Cárdenas exige a la Fiscalía la imputación de cargos contra la rectora y dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe en Cajicá.

Sale a la luz verdad de lo que vieron los profesores de Valeria Afanador cuando desapareció
Caso Valeria Afanador, imagen de referencia
Foto: Redes sociales y Gobernación de Cundinamarca
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:08 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad