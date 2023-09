Shakira, nuevamente mamá; lo que se sabe de la bebé que tendría la cantante

La vida de Shakira ha sido una montaña rusa emocional durante el último año, marcada por altos y bajos que tocaron no solo su vida personal y familiar, sino también artística.

Pues desde que se confirmó su separación con el futbolista Gerard Piqué se conocieron varios temas de la vida personal de la cantante, como los problemas de salud de su padre y su mudanza a Miami. Ahora, un nuevo rumor sobre su maternidad ha vuelto a ponerla en el foco de los medios nacionales e internacionales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 bit.ly/44MSD4a

Y es que la cantante ahora está más presente que nunca en las habladurías de la farándula nacional e internacional, luego de que el medio español 'El Nacional de Cataluña' informara que Shakira estaría esperando su tercer hijo, que sería una niña y que esta bebé nacería en Miami.

Publicidad

Lo más sorprendente de esta noticia es que se afirma que la cantante no estaría pasando por un proceso de gestación convencional, sino que recurriría a un vientre de alquiler debido a sus 46 años y a los riesgos que implica un embarazo a esa edad.

Según el medio: cita el medio, "Shakira será madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años".

Este rumor ha llevado a comparaciones con la actriz y guionista española Ana Obregón, quien recientemente tuvo a su hija Ana a través de gestación subrogada. Parece que Shakira podría seguir este camino en su búsqueda de ampliar su familia.

Publicidad

Es interesante destacar que esta noticia llega después de que la conocida astróloga y vidente Mhoni Vidente predijera, sin dar detalles específicos, que Shakira sería madre por tercera vez. Mhoni Vidente ha ganado notoriedad en América Latina por sus acertadas predicciones en la vida de celebridades, como la trágica muerte de Julian Figueroa, hijo del cantante mexicano Joan Sebastian.

Además, en meses anteriores, el exfutbolista español Gerard Piqué hizo una confesión durante una entrevista en el programa argentino "Chisme No Like". En esa oportunidad el deportista reveló su deseo de ser padre de una niña y planteó la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada, ya que Clara Chía, con quien tiene una relación, aún no quería ser madre en ese momento.

En resumen, los rumores sobre la maternidad de Shakira han generado un gran revuelo en los medios y entre sus seguidores. Si bien la cantante y Gerard Piqué no han hecho un anuncio oficial sobre la llegada de un tercer hijo para cada uno, estas noticias han avivado la especulación sobre el futuro de la familia y han generado entusiasmo entre los admiradores de la pareja. El tiempo dirá si estos rumores se confirman y si Shakira y Gerard Piqué amplían realmente su familia en un futuro cercano.

Te puede interesar:

ReTóxicos capítulo cinco: Olieron vómito y hasta mie

#d

@