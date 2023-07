Tekashi arremete contra Anuel por imagen de bebé de Yailin: "Eres una rata"

Anuel AA, es un reconocido cantante de reguetón y trap que se ha visto involucrado en varias polémicas con respecto a sus relaciones amorosas y discordias con otros famosos, aunque hace poco, decidió compartir la foto de 'Cattleya', hija que tuvo con su expareja Yailin, a pesar de que se había acordado mantener privada su identidad, puesto que solo tiene tres meses de vida.

Luego de la separación de la pareja, se han dedicado diferentes canciones que han generado mayor discordia entre ellos, además, se ha visto a Yailin en compañía del rapero Tekashi, quien no ha tenido una buena relación con Anuel. Por tal razón, muchos han supuesto que esto habría incentivado al puertorriqueño a revelar la imagen de su pequeña hija, acción que terminó disgustando a millones de personas.

Frente a la publicación a través de su cuenta de Instagram @Anuel, el rapero Tekashi decidió hacer un comentario dejando ver todas sus inconformidades: "Eres una r@t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa".

Además, reveló que Anuel se estaba encargando de aparentar una vida e imagen que no era verdadera: "Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rat@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes".

Finalmente, esto ha provocado una lluvia de críticas para ambos hombres, puesto que muchos le han reiterado a Tekashi la necesidad de preocuparse por sus propios hijos, ya que aparentemente ha evadido sus responsabilidades.

Tekashi explotó contra Anuel /Foto: Instagram @anuel

