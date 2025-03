Video: Maluma se quiebra en pleno concierto y preocupa a sus seguidores

Maluma dejó a todos sin palabras en su concierto en Barcelona, donde se mostró más vulnerable que nunca. El artista, quien se encuentra en su gira +Pretty +Dirty, sorprendió al interrumpir su show para dedicarle unas emotivas palabras a su pareja, Susana Gómez, y a su hija Paris.

Frente a un Palau Sant Jordi lleno de fanáticos, el cantante colombiano rompió en llanto y dejó claro que su familia es ahora su mayor prioridad.

Mientras la multitud coreaba sus canciones, Maluma tomó el micrófono y, con la voz entrecortada, expresó su amor sin reservas.

“Te amo demasiado y nunca, nunca en mi vida voy a tener temor de decírselo en frente de la gente. Yo te amo, tú eres el amor de mi vida y lo serás por siempre, tú y nuestra hija Paris”, dijo con evidente emoción.

Las palabras del cantante provocaron una ovación inmediata del público, que lo apoyó con aplausos y gritos de cariño. Este momento marcó un antes y un después en su presentación, pues no solo permitió ver un lado más íntimo del artista, sino que también confirmó lo que muchos ya sospechaban: Maluma está viviendo una nueva etapa en su vida, donde la familia ocupa el primer lugar.

Maluma asegura que su vida ha tenido cambios

Pero la confesión no terminó ahí. Maluma aprovechó la oportunidad para hablar directamente con sus seguidores y explicarles cómo ha cambiado su vida en los últimos meses.

“Aquí no está Maluma, aquí está Juan Luis. El que me quiera, que me quiera como soy y ya está” , afirmó, refiriéndose a su nombre real y mostrando que, detrás de la estrella internacional, hay una persona con emociones reales.

Sin filtros ni poses, el cantante también dejó claro que su autenticidad está por encima de cualquier otra cosa.

“Me importa un c* la industria, me importa un c* todo, no me importa, esto es lo que soy y yo sé que ustedes que son mis fanáticos me van a entender en todos los momentos de mi vida como lo están haciendo ahora, así que muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón”, concluyó, visiblemente conmovido.

