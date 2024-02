Yolanda Saldívar asegura que es inocente y que "conocía secretos" de Selena

Uno de los crímenes que enlutaron el mundo de la música en Latinoamérica fue el de Selena Quintanilla , la denominada 'Reina de la música tejana', que en el auge de su carrera fue asesinada por quien en su momento era presidenta de su club de fans.

30 años después del suceso, Yolanda Saldívar decidió romper el silencio a través de una serie en la que, según ella, va a revelar lo que realmente sucedió en el crimen de la cantante, asegurando que ella es inocente y conocía secretos de la artista.

Cabe resaltar que este anuncio se da en un contextoque favorecería a Saldívar, puesto que, a partir del 30 de marzo del 2025, podrá acceder a la posibilidad de libertad condicional, debido a que fue hallada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua por el crimen de la cantante de 35 años.

La docuserie se titulará: 'Selena & Yolanda: the secrets between them' y según la condenada “es hora de contar la verdadera historia”. Además, persiste en su inocencia y en que hay pruebas sobre ello. “Después de tantos años, creo que es hora de contar la verdadera historia. Mi familia reunió pruebas y mostró diferentes versiones de lo que estaba sucediendo”, indicó Yolanda.

Recordemos que en el año 1995 Yolanda citó a Selena a un hotel de Corpus Christi para hablar sobre una malversación de fondos que el padre de Quintanilla había descubierto, pues Saldívar era gerente de dos de sus tiendas minoristas, en esa reunión le propinó un disparo causándole la muerte. La justicia estadounidense la declaró culpable y el caso se cerró con la condena perpetua de Yolanda.

Esta serie donde según ella contará detalles de ese día y secretos de la artista se emitirá a partir del 17 de febrero y tiene a los seguidores de la cantante y del caso ansiosos por ver que tiene Saldívar por decir.

