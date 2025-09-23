Comienza oficialmente la temporada de Libra: qué significa y cómo influirá en cada signo

Publicidad
La llegada del equinoccio de otoño en el hemisferio norte (primavera en el sur) marca también el inicio de la temporada de Libra, una etapa astrológica que invita a reflexionar sobre cómo nos vinculamos con los demás y qué tan equilibrada está nuestra vida.
Bajo la influencia de este signo de aire, gobernado por Venus —planeta del amor, la belleza y los valores—, los próximos días estarán teñidos de diplomacia, sensibilidad y una mayor necesidad de cooperación.
Según astrólogos consultados, este tránsito no solo afecta a los nativos de Libra, sino que repercute en todos los signos del zodiaco, cada uno desde un ángulo distinto de su carta natal.
Se trata de una temporada que impulsa a encontrar puntos medios, a resolver tensiones y a poner atención en la manera en que compartimos con otros.
Libra es conocido como el signo de la balanza, símbolo de justicia y armonía. Durante este período, se intensifica la búsqueda de acuerdos y la necesidad de mirar más allá de los intereses individuales. La energía libriana no es confrontativa, sino que intenta suavizar bordes, mediar y generar entendimiento.
Los especialistas destacan que la temporada de Libra es una oportunidad para cultivar relaciones más sanas, tanto en el plano amoroso como en el laboral y familiar. Además, el tránsito del Sol por este signo resalta la importancia de la estética, los espacios agradables y la conexión con lo bello, ya sea en la moda, el arte o la vida cotidiana.
Cada signo del zodiaco sentirá la llegada de Libra de manera particular:
Los especialistas insisten en que Libra no busca imponer, sino dialogar. Es, en esencia, la temporada de la negociación y de la diplomacia. En un contexto global cargado de tensiones, este ciclo zodiacal puede leerse como un recordatorio de que el entendimiento mutuo y el respeto son herramientas poderosas para construir relaciones más sólidas.
Así, la temporada de Libra, que se extenderá hasta el 22 de octubre, es una invitación a detenerse, observar cómo nos relacionamos y preguntarnos: ¿estamos en equilibrio con quienes nos rodean? La respuesta a esa pregunta marcará la tónica de este mes astrológico, que promete mover fibras emocionales y traer oportunidades de crecimiento compartido.