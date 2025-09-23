Comienza oficialmente la temporada de Libra: qué significa y cómo influirá en cada signo

La llegada del equinoccio de otoño en el hemisferio norte (primavera en el sur) marca también el inicio de la temporada de Libra, una etapa astrológica que invita a reflexionar sobre cómo nos vinculamos con los demás y qué tan equilibrada está nuestra vida.

Bajo la influencia de este signo de aire, gobernado por Venus —planeta del amor, la belleza y los valores—, los próximos días estarán teñidos de diplomacia, sensibilidad y una mayor necesidad de cooperación.

Según astrólogos consultados, este tránsito no solo afecta a los nativos de Libra, sino que repercute en todos los signos del zodiaco, cada uno desde un ángulo distinto de su carta natal.



Se trata de una temporada que impulsa a encontrar puntos medios, a resolver tensiones y a poner atención en la manera en que compartimos con otros.

Libra es conocido como el signo de la balanza, símbolo de justicia y armonía. Durante este período, se intensifica la búsqueda de acuerdos y la necesidad de mirar más allá de los intereses individuales. La energía libriana no es confrontativa, sino que intenta suavizar bordes, mediar y generar entendimiento.

Los especialistas destacan que la temporada de Libra es una oportunidad para cultivar relaciones más sanas, tanto en el plano amoroso como en el laboral y familiar. Además, el tránsito del Sol por este signo resalta la importancia de la estética, los espacios agradables y la conexión con lo bello, ya sea en la moda, el arte o la vida cotidiana.

Cómo influirá en cada signo

Cada signo del zodiaco sentirá la llegada de Libra de manera particular:

Aries: enfrentará un tiempo de revisión en las relaciones de pareja y asociaciones. Será necesario aprender a ceder.

enfrentará un tiempo de revisión en las relaciones de pareja y asociaciones. Será necesario aprender a ceder. Tauro: se enfocará en su bienestar físico y en hábitos más saludables, impulsado por la influencia venusina.

se enfocará en su bienestar físico y en hábitos más saludables, impulsado por la influencia venusina. Géminis: encontrará inspiración en el romance y la creatividad; buen momento para proyectos artísticos.

encontrará inspiración en el romance y la creatividad; buen momento para proyectos artísticos. Cáncer: la atención estará en el hogar y la familia, con necesidad de reorganizar espacios y rutinas.

la atención estará en el hogar y la familia, con necesidad de reorganizar espacios y rutinas. Leo: se favorecerán las comunicaciones y los intercambios intelectuales; tiempo de diálogos importantes.

se favorecerán las comunicaciones y los intercambios intelectuales; tiempo de diálogos importantes. Virgo: el dinero y la estabilidad material serán el centro; será clave equilibrar gastos con ingresos.

el dinero y la estabilidad material serán el centro; será clave equilibrar gastos con ingresos. Libra: comienza un nuevo ciclo personal. Es el momento de plantear intenciones para el año que sigue.

comienza un nuevo ciclo personal. Es el momento de plantear intenciones para el año que sigue. Escorpio: se sentirá llamado a la introspección y al cierre de etapas pendientes antes de su cumpleaños.

se sentirá llamado a la introspección y al cierre de etapas pendientes antes de su cumpleaños. Sagitario: se activará la vida social y la red de amistades; buen momento para expandir contactos.

se activará la vida social y la red de amistades; buen momento para expandir contactos. Capricornio: los asuntos profesionales ganan protagonismo; posible reconocimiento en el ámbito laboral.

los asuntos profesionales ganan protagonismo; posible reconocimiento en el ámbito laboral. Acuario : habrá interés en los estudios, viajes o experiencias que amplíen horizontes.

: habrá interés en los estudios, viajes o experiencias que amplíen horizontes. Piscis: será tiempo de transformación interna y revisión de recursos compartidos.

Una temporada para repensar vínculos

Los especialistas insisten en que Libra no busca imponer, sino dialogar. Es, en esencia, la temporada de la negociación y de la diplomacia. En un contexto global cargado de tensiones, este ciclo zodiacal puede leerse como un recordatorio de que el entendimiento mutuo y el respeto son herramientas poderosas para construir relaciones más sólidas.

Así, la temporada de Libra, que se extenderá hasta el 22 de octubre, es una invitación a detenerse, observar cómo nos relacionamos y preguntarnos: ¿estamos en equilibrio con quienes nos rodean? La respuesta a esa pregunta marcará la tónica de este mes astrológico, que promete mover fibras emocionales y traer oportunidades de crecimiento compartido.

