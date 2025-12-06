Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA
CASO NIÑAS ENVENENADAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo 7 de diciembre: El deseo deberías pedir según tu signo en este fin de año

Horóscopo 7 de diciembre: El deseo deberías pedir según tu signo en este fin de año

Descubre qué deseo debe pedir cada signo del Horóscopo en el Día de las Velitas este 7 de diciembre. Una guía espiritual para atraer luz, armonía y nuevos comienzos.

Horóscopo 7 de diciembre: El deseo deberías pedir según tu signo en este fin de año
Horóscopo 7 de diciembre: El deseo deberías pedir según tu signo en este fin de año
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 6 de dic, 2025

En la noche marcada por la luz, la esperanza y los nuevos comienzos, los astros de Estrella Vidente le dan un mensaje a cada signo para encender sus deseos y atraer la energía que necesita para cerrar el año con claridad. Descubre qué intención deberías pedir al encender tu vela.

Puedes leer: Mhoni Vidente sorprende con nuevas predicciones sobre Colombia para el cierre de 2025

Aries

Es momento de dejar atrás la indecisión y pedir claridad para actuar sin miedo. Aries debe encender su vela pensando en ese salto que ha postergado, ya sea laboral, emocional o personal.

Tauro

El Día de las Velitas invita a Tauro a pedir equilibrio. Este es el momento perfecto para atraer calma económica y relaciones más sinceras y sólidas.

Géminis

La luz de la vela ayudará a que Géminis encuentre las palabras correctas para resolver tensiones y fortalecer vínculos. Pide claridad mental y conversaciones que sanen.

Publicidad

Cáncer

Este signo debe pedir luz para cuidar sus afectos y atraer armonía en su entorno cercano. Es una noche para sanar emociones y dejar ir resentimientos.

Publicidad

Leo

Leo puede pedir una apertura de caminos, especialmente en proyectos creativos o laborales. La energía de hoy favorece logros y brillo personal.

Te puede interesar

  1. Profesor Salomón alerta al signo Tauro con respecto al amor:
    Profesor Salomón alerta al signo Tauro con respecto al amor:
    Foto: Labs.google y redes del Profesor Salomón
    Horóscopo

    Profesor Salomón advierte a personas de signo Tauro: "Deja de mirar otras cosas"

  2. Profesor Salomón lanza advertencia de salud para mujeres de signo Escorpión: "Agua negra"
    Profesor Salomón lanza advertencia de salud para mujeres de signo Escorpión
    Foto: Labs.google
    Horóscopo

    Profesor Salomón lanza advertencia de salud para mujeres de signo Escorpión: "Agua negra"

Virgo

La intención de Virgo debe enfocarse en atraer organización y disciplina para cumplir metas. Una vela encendida simboliza el fin de las dudas y el inicio de la productividad.

Libra

Publicidad

Libra debe pedir equilibrio emocional y la fuerza para tomar decisiones sin miedo a perder la armonía. La luz de las velitas atraerá serenidad a su vida.

Escorpio

Publicidad

Para Escorpio, este es el momento perfecto para soltar cargas y pedir un renacer. La energía de la noche impulsa cambios necesarios y profundos.

Puedes leer: Rituales para atraer el dinero el Día de Velitas 2025; paso a paso de cómo hacerlo

Sagitario

En esta fecha especial, Sagitario debe pedir oportunidades, viajes y experiencias que lo hagan crecer. La luz atraerá movimiento y abundancia.

Capricornio

Capricornio puede pedir avances en su carrera, nuevos proyectos o la fuerza para sostener responsabilidades. La vela simboliza éxito y constancia.

Publicidad

Acuario

Este signo debe pedir inspiración y libertad para reinventarse. La energía del 7 de diciembre favorece ideas nuevas y caminos diferentes.

Publicidad

Piscis

Piscis debe aprovechar esta noche para pedir luz sobre sus sentimientos, cerrar heridas y atraer paz interior. La vela encendida simboliza alivio y renovación.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Horóscopo

Zodiaco

Astrología