Horóscopo 7 de diciembre: El deseo deberías pedir según tu signo en este fin de año

En la noche marcada por la luz, la esperanza y los nuevos comienzos, los astros de Estrella Vidente le dan un mensaje a cada signo para encender sus deseos y atraer la energía que necesita para cerrar el año con claridad. Descubre qué intención deberías pedir al encender tu vela.

Aries



Es momento de dejar atrás la indecisión y pedir claridad para actuar sin miedo. Aries debe encender su vela pensando en ese salto que ha postergado, ya sea laboral, emocional o personal.



Tauro

El Día de las Velitas invita a Tauro a pedir equilibrio. Este es el momento perfecto para atraer calma económica y relaciones más sinceras y sólidas.

Géminis

La luz de la vela ayudará a que Géminis encuentre las palabras correctas para resolver tensiones y fortalecer vínculos. Pide claridad mental y conversaciones que sanen.

Cáncer

Este signo debe pedir luz para cuidar sus afectos y atraer armonía en su entorno cercano. Es una noche para sanar emociones y dejar ir resentimientos.

Leo

Leo puede pedir una apertura de caminos, especialmente en proyectos creativos o laborales. La energía de hoy favorece logros y brillo personal.

Virgo

La intención de Virgo debe enfocarse en atraer organización y disciplina para cumplir metas. Una vela encendida simboliza el fin de las dudas y el inicio de la productividad.

Libra

Libra debe pedir equilibrio emocional y la fuerza para tomar decisiones sin miedo a perder la armonía. La luz de las velitas atraerá serenidad a su vida.

Escorpio

Para Escorpio, este es el momento perfecto para soltar cargas y pedir un renacer. La energía de la noche impulsa cambios necesarios y profundos.

Sagitario

En esta fecha especial, Sagitario debe pedir oportunidades, viajes y experiencias que lo hagan crecer. La luz atraerá movimiento y abundancia.

Capricornio

Capricornio puede pedir avances en su carrera, nuevos proyectos o la fuerza para sostener responsabilidades. La vela simboliza éxito y constancia.

Acuario

Este signo debe pedir inspiración y libertad para reinventarse. La energía del 7 de diciembre favorece ideas nuevas y caminos diferentes.

Piscis

Piscis debe aprovechar esta noche para pedir luz sobre sus sentimientos, cerrar heridas y atraer paz interior. La vela encendida simboliza alivio y renovación.