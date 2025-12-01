Horóscopo del 2 de diciembre: lo que cada signo debe cerrar antes de que termine el año

Diciembre comienza con ajustes, cierres y pendientes que muchos signos deben resolver antes de que termine el año. Este horóscopo reúne lo que cada signo debe organizar, finalizar o poner en orden durante las próximas semanas para cerrar el año sin cargas atrasadas.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Diciembre te pide cerrar pendientes rápidos. Revisa documentos, trabajos o tareas que dejaste a medias. Si debes enviar algo, entregar o responder un mensaje importante, hazlo antes del 15. También te conviene organizar horarios para evitar correr en los últimos días del mes.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Antes de que acabe el año, pon orden en tus cuentas. Haz una lista de pagos, renovaciones o compras necesarias. Hay un trámite que dejaste quieto y debes resolver ya. Revisa tus tiempos porque un ajuste de agenda te dará más control del mes.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tienes conversaciones pendientes. Aclara malentendidos o temas que no has enfrentado. Este mes te exige dejar todo hablado y definido. Revisa tus chats y correos, porque hay un mensaje importante que debes responder antes de que se cierre el año.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Diciembre te pide ordenar tu espacio. Organiza tu cuarto, escritorio o archivos. Hay objetos o documentos que ya no necesitas. Define una meta simple para enero y déjala anotada para no perderla en los días de más movimiento.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Cierra compromisos. Si empezaste un proyecto o prometiste algo, este es el mes para cumplirlo o para decir oficialmente que no puedes. Revisa tu agenda social y confirma lo que vas a hacer de verdad para no sobrecargarte.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Revisa papeles y trámites. Actualiza documentos, carpetas, claves o pendientes laborales. También organiza tu correo porque hay algo sin responder que debes atender antes del 31. Un ajuste administrativo te va a facilitar enero.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Arregla un asunto personal que has dejado para después: puede ser una llamada, un documento o una respuesta. Diciembre también te pide controlar gastos pequeños que se acumulan. Haz una lista para evitar pasarte del presupuesto.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Revisa prioridades. Decide qué proyectos continúan y cuáles no. Actualiza tu planificación porque una fecha importante podría cambiar. Este mes también te pide dejar cerrados acuerdos pendientes.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Cierra temas de estudio o trabajo. Si tienes entregas, correcciones o pendientes académicos, este es el momento de resolverlos. Diciembre también te pide organizar desplazamientos, viajes o rutas para evitar contratiempos.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Revisa todo lo relacionado con economía. Organiza pagos, facturas y fechas límite. Define un objetivo práctico para enero y déjalo listo. Un ajuste temprano te ahorrará complicaciones en los últimos días del mes.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Actualiza información importante: documentos, datos personales, claves o registros. Revisa fechas de renovación. En tu celular hay algo que debes borrar, enviar o actualizar antes de que termine el año.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Cierra compromisos que quedaron en el aire. Si debes confirmar, cancelar o definir algo, hazlo ahora. Organiza tu rutina y limpia tu espacio digital: fotos, archivos o mensajes que ya no utilizas.
