La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / Horóscopo del 2 de diciembre: lo que cada signo debe cerrar antes de que termine el año

Horóscopo del 2 de diciembre: lo que cada signo debe cerrar antes de que termine el año

Los signos entran a diciembre con ajustes y tareas que se tienen pospuestas y que conviene resolver a tiempo para evitar contratiempos en las últimas semanas del año.

Horóscopo 2 de diciembre
Horóscopo del 2 de diciembre cosas a realizar antes de que finalice el año
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Diciembre comienza con ajustes, cierres y pendientes que muchos signos deben resolver antes de que termine el año. Este horóscopo reúne lo que cada signo debe organizar, finalizar o poner en orden durante las próximas semanas para cerrar el año sin cargas atrasadas.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Diciembre te pide cerrar pendientes rápidos. Revisa documentos, trabajos o tareas que dejaste a medias. Si debes enviar algo, entregar o responder un mensaje importante, hazlo antes del 15. También te conviene organizar horarios para evitar correr en los últimos días del mes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Antes de que acabe el año, pon orden en tus cuentas. Haz una lista de pagos, renovaciones o compras necesarias. Hay un trámite que dejaste quieto y debes resolver ya. Revisa tus tiempos porque un ajuste de agenda te dará más control del mes.

Puedes leer: Profesor Salomón advierte a personas de signo Tauro: "Deja de mirar otras cosas"

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tienes conversaciones pendientes. Aclara malentendidos o temas que no has enfrentado. Este mes te exige dejar todo hablado y definido. Revisa tus chats y correos, porque hay un mensaje importante que debes responder antes de que se cierre el año.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Diciembre te pide ordenar tu espacio. Organiza tu cuarto, escritorio o archivos. Hay objetos o documentos que ya no necesitas. Define una meta simple para enero y déjala anotada para no perderla en los días de más movimiento.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cierra compromisos. Si empezaste un proyecto o prometiste algo, este es el mes para cumplirlo o para decir oficialmente que no puedes. Revisa tu agenda social y confirma lo que vas a hacer de verdad para no sobrecargarte.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Revisa papeles y trámites. Actualiza documentos, carpetas, claves o pendientes laborales. También organiza tu correo porque hay algo sin responder que debes atender antes del 31. Un ajuste administrativo te va a facilitar enero.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Arregla un asunto personal que has dejado para después: puede ser una llamada, un documento o una respuesta. Diciembre también te pide controlar gastos pequeños que se acumulan. Haz una lista para evitar pasarte del presupuesto.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Revisa prioridades. Decide qué proyectos continúan y cuáles no. Actualiza tu planificación porque una fecha importante podría cambiar. Este mes también te pide dejar cerrados acuerdos pendientes.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Cierra temas de estudio o trabajo. Si tienes entregas, correcciones o pendientes académicos, este es el momento de resolverlos. Diciembre también te pide organizar desplazamientos, viajes o rutas para evitar contratiempos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Revisa todo lo relacionado con economía. Organiza pagos, facturas y fechas límite. Define un objetivo práctico para enero y déjalo listo. Un ajuste temprano te ahorrará complicaciones en los últimos días del mes.

Puedes leer: Profesor Salomón lanza advertencia de salud para mujeres de signo Escorpión: "Agua negra"

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Actualiza información importante: documentos, datos personales, claves o registros. Revisa fechas de renovación. En tu celular hay algo que debes borrar, enviar o actualizar antes de que termine el año.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Cierra compromisos que quedaron en el aire. Si debes confirmar, cancelar o definir algo, hazlo ahora. Organiza tu rutina y limpia tu espacio digital: fotos, archivos o mensajes que ya no utilizas.

Mira también: El curioso método del Profesor Salomón para curar cualquier enfermedad

