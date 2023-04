'Julio sin filtros' visitó Deskarados de La Kalle y dio tips a los hombres para conquistar

Julio Fuquene, mejor conocido como 'Julio sin filtros', estuvo en Deskarados de La Kalle y, aprovechando su oratoria y conocimiento en el tema de las relaciones de pareja, dio algunos tips a los hombres para conquistar y no morir en el intento.

El creador de contenidos, revelación en redes sociales gracias a sus mensajes reflexivos, ahondó en aspectos que los hombres, en varias ocasiones, pasan por alto a la hora de 'levantar' e incluso, durante una relación sentimental.

Para 'Julio sin filtros', quien ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, el núcleo de las relaciones está vinculado a "prestar atención a tus comportamientos".

En este, su primer tip, el creador de contenido reflexiona sobre las posibles soluciones a los desacuerdos en pareja, antes de juzgar; aconseja hacer introspección y avanzar en la comunicación.

Así mismo, y como segunda base de las relaciones interpersonales, menciona el poder de saber escuchar para entender las necesidades de la otra persona: "Esto demuestra cómo a los hombres nos cuesta escuchar no solo para ese tipo de cosas, sino para cuando estás teniendo una discusión (...) de pronto para acabarla no le prestas atención".

Como tercer tip, contó que "estar dispuesto a ceder cuando sea necesario", completa la cadena de tener éxito durante una relación, sea formal o no. Y que, de no cumplir con este paso, los anteriores (solucionar- escuchar) no tendrán resultados positivos.

El tema de la infidelidad no se quedó por fuera y lo mencionó como cuarto punto clave. Según 'Julio sin filtros', tener el control de los impulsos y las emociones, construye un hombre maduro y leal.

Aunque dejó clara la importancia de estos tips en las relaciones de pareja, explicó que no tienen nada que ver con el cambio de rasgos de personalidad, sino con el cambio de comportamientos.

¿Quién es 'Julio sin filtros' y por qué es tan querido en redes sociales?

Julio Fuquene, conocido en redes sociales como 'Julio sin filtros', es un bogotano, escritor y creador de contenido de 33 años. Comenzó su carrera como escritor empírico y de a poco, se fue haciendo un nombre en la industria.

Fue el amor por las letras y la oratoria, lo que le dio las herramientas para hacer que sus contenidos se viralicen en redes sociales de manera positiva. De esta manera se motivó a transmitir mensajes en los que las relaciones de pareja y el empoderamiento femenino son protagonistas.

Hoy, gracias a su éxito en las redes sociales, trabaja como creador de contenido de tiempo completo, haciendo lo que le apasiona: reflexionar de manera contundente y lógica, frente a situaciones que a muchos les cuesta abordar y reconocer.

Recordemos, que 'Julio Sin Filtros' dedica sus plataformas personales en darle voz a muchas mujeres y personas que puedan estar atravesando situaciones adversas a las que no encuentran salida. Es allí, cuando a petición de los internautas o coyunturas del momento, reacciona desde sus conocimientos y sabiduría a dichas problemáticas, dándoles un sentido lógico en el que la audiencia pueda entender las causas y muchas veces las consecuencias de sus acciones.

