Concierto entre Arelys Henao y Rafael Santos en homenaje a Diomedes Díaz

En una entrevista exclusiva con El Klub de la Kalle, Rafael Santos, reconocido cantante vallenato e hijo del inmortal Diomedes Díaz, compartió detalles reveladores sobre su vida y carrera artística, dejando entrever emocionantes proyectos futuros.

Entre las noticias más destacadas, Santos despejó cualquier duda sobre la polémica con Elder Dayan, afirmando con firmeza que las acusaciones en su contra son infundadas y reafirmando su amistad y apoyo hacia Dayan.

Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue el anuncio emocionante de un próximo proyecto en colaboración con la talentosa Arelys Henao, bajo el título 'Tour camino largo'. Esta iniciativa promete ser un encuentro inolvidable entre dos estilos únicos de la música vallenata, fusionando la esencia de dos grandes exponentes del género.

El álbum 'Inmortal', lanzado en honor a su padre, no solo es un testimonio de la habilidad musical de Santos, sino también un tributo sentido a una figura emblemática de la música vallenata.

La colaboración con Arelys Henao en 'Camino largo' es solo un adelanto de las sorpresas que este talentoso artista tiene reservadas para su público, demostrando una vez más su compromiso con mantener viva la memoria y el legado de su padre.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Santos reveló también sus planes para celebrar el Día de la Madre con una presentación especial en el restaurante Las Margaritas, seguida por una serie de actuaciones en Estados Unidos. Destacando entre estas presentaciones, se encuentra un emotivo homenaje a su padre programado para el 25 y 26 de mayo, que sin duda conmoverá a todos los amantes de la música vallenata.

Por su parte, Arelys Henao compartió su perspectiva sobre la música, enfatizando que para ella, esta no es solo un negocio, sino una forma de expresión que debe tocar el alma. "Yo no grabo lo que no me llega al alma", afirmó con convicción, destacando su compromiso con la autenticidad y la pasión en su trabajo artístico.

El concierto entre Arelys Henao y Rafael Santos en homenaje a Diomedes Díaz promete ser un evento emocionante y conmovedor, donde la música vallenata brillará en todo su esplendor.

Los fanáticos de ambos artistas pueden esperar una experiencia única y memorable, llena de energía y emoción, que honrará adecuadamente el legado de uno de los grandes de la música colombiana.

