Edwin Luna sorprende con 'Desde el Corazón', la apuesta musical que conecta sentimientos

Edwin Luna, reconocido líder de La Trakalosa de Monterrey, regresa a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo álbum, Desde el Corazón.

La producción, que se estrena oficialmente este 3 de julio de 2026, representa una de las apuestas más ambiciosas del cantante, quien busca conquistar a nuevas audiencias sin perder la esencia que ha caracterizado su carrera.

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El álbum apuesta por un equilibrio entre la evolución musical y la tradición que ha distinguido a La Trakalosa de Monterrey. Además, se caracteriza por una profunda carga emocional y por la exploración de diferentes estilos, lo que refleja una nueva etapa en la trayectoria del artista.



Con este trabajo discográfico, Edwin Luna reafirma su versatilidad como intérprete y compositor, logrando una fusión entre sus raíces sinaloenses y las tendencias actuales del regional mexicano.

El sencillo principal del álbum es Antes de Tiempo, una balada cargada de emotividad que ya ha despertado expectativa entre sus seguidores. Este sencillo es solo una muestra de la dedicación y pasión que se imprimió en cada una de las canciones que integran el disco.

La canción cuenta con los arreglos del director musical Ángel Reyna, cuya participación fue fundamental en la producción. Según el artista, este tema refleja el compromiso y la pasión con los que trabajó en cada una de las canciones que hacen parte del disco.

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¿Qué otras canciones incluyó Edwin Luna en su nuevo álbum?

El álbum incluye un repertorio variado para conectar con las emociones. Además del sencillo principal, “Desde el Corazón” incluye temas que ya han comenzado a sonar con fuerza en el entorno digital, como “Últimamente” y “Ganar, Ganar”.

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El resto del repertorio lo conforman canciones que exploran diferentes facetas del sentimiento humano, entre las que destacan:

“El Castigo”.

“Quiero Saber”.

“Por Separado”.

“Todos Tus Labios”.

“Tu Próxima Terapia”.



Esta mezcla de baladas sentimentales, temas festivos y letras profundas asegura que el álbum sea una propuesta integral capaz de conectar emocionalmente con una base de fans diversa.

El lanzamiento vendrá acompañado de contenido audiovisual en el canal oficial de YouTube de Remex Music, permitiendo a los seguidores disfrutar de la propuesta visual que complementa esta nueva etapa musical de Edwin Luna.

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Con esta estrategia, el artista busca asegurar que “Desde el Corazón” sea uno de los discos más escuchados del año, consolidando su legado en la música regional mexicana.