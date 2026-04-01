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La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Fanáticos de Diomedes Díaz podrán salir en video del Cacique por los 40 años de su canción

Fanáticos de Diomedes Díaz podrán salir en video del Cacique por los 40 años de su canción

Una de las canciones más icónicas del vallenato cumple cuatro décadas y los seguidores podrán ser parte de un homenaje audiovisual lleno de recuerdos y emociones.

Participa en el video oficial de Diomedes Díaz por los 40 años de su canción más querida
Diomedes Díaz, 40 años de 'Sin medir distancias'
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

El icónico tema vallenato 'Sin medir distancias' de Diomedes Díaz cumple 40 años y Sony Music Colombia abrió una convocatoria para que los seguidores del artista, conocidos como ‘diomedistas’, compartan sus historias y recuerdos para formar parte del primer videoclip oficial de la canción.

Esta iniciativa busca rendir homenaje al legado del Cacique de La Junta, reuniendo experiencias auténticas y emotivas que han acompañado la vida de sus fans a lo largo de cuatro décadas.

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La compañía resaltó que el video oficial mostrará momentos especiales vividos por los seguidores, como propuestas de matrimonio, reencuentros familiares, celebraciones, logros personales y profesionales, viajes y cualquier otro recuerdo significativo donde la música de 'Sin medir distancias' haya sido protagonista.

Con esto, se pretende crear un audiovisual que refleje la conexión emocional entre los fanáticos y la obra del artista vallenato.

Este proyecto también busca destacar cómo la canción se mantiene vigente a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una de las canciones más representativas del catálogo de Diomedes Díaz.

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¿Cómo participar del video oficial de 'Sin medir distacias' de Diomedes Díaz?

  1. Ingresa a la página web habilitada por Sony Music y completa el formulario con datos personales como nombre, fecha de nacimiento, ciudad y correo electrónico.
  2. Acepta los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos de la compañía.
  3. Sube un video en redes sociales usando la canción 'Sin medir distancias' de fondo.
  4. Incluir el enlace de la publicación en el formulario.

Cada participante puede enviar solo un video y debe ser mayor de edad. Los videos serán evaluados en un proceso de curaduría para seleccionar los más emotivos que integrarán el videoclip oficial. Entre todos los participantes se sorteará un smartphone como incentivo adicional.

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La canción fue lanzada en 1986 como parte del álbum 'Brindo con el alma', con composición de Gustavo Gutiérrez Cabello y acompañamiento del acordeonero El Cocha Molina, consolidando su importancia en la historia musical colombiana y en la memoria de los seguidores del vallenato.

El videoclip oficial se proyecta para ser presentado el 26 de mayo de 2026, coincidiendo con el nacimiento del artista, lo que hace de esta celebración un evento aún más significativo para los seguidores.

Sony Music Colombia señaló que, además de rendir homenaje a la canción, la iniciativa busca que los fanáticos sean protagonistas de esta conmemoración y que sus historias personales formen parte de la narrativa audiovisual.

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