Festival Cordillera: rutas de TransMilenio para volver a casa tras el evento

Bogotá vive uno de los eventos musicales más esperados del año: el Festival Cordillera, que se celebra el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. Miles de personas vibrarán con la música latinoamericana en esta cuarta edición, y para garantizar un regreso seguro y ordenado, TransMilenio anunció rutas especiales que operarán durante el fin de semana.



Festival Cordillera: tres rutas especiales de TransMilenio

Para facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio dispondrá de tres rutas de TransMiZonal que conectarán puntos estratégicos de la ciudad con el parque. La primera será la ruta Avenida 1 de Mayo, que pasará por lugares como Gran Estación, Salitre Plaza, Multiplaza y Bavaria, hasta llegar a la avenida homónima.

La segunda opción es la ruta Unicentro, que conectará con puntos clave como Metrópolis, Cafam Floresta, Iserra 100, Olímpica Calle 100, la carrera 15 con calle 100 y el Bulevar Niza. Finalmente, estará disponible la ruta Septimazo, que recorrerá sitios emblemáticos como el Concejo de Bogotá, el Planetario, la Universidad Javeriana, la carrera 7 con calle 72 bis y la carrera 7 con calle 81, hasta llegar a la calle 94.



Cada ruta ha sido diseñada pensando en diferentes sectores de la capital, ofreciendo alternativas para que los asistentes regresen a casa de manera más rápida y segura después del festival.



Servicios adicionales de TransMilenio para el Festival Cordillera

Además de estas rutas especiales, la ciudadanía podrá utilizar más de 30 servicios troncales en su operación habitual. Estaciones como Salitre – El Greco y CAN - British Council en la troncal El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena en la troncal NQS Central, estarán habilitadas para facilitar el acceso y la salida del Simón Bolívar.

También habrá servicios zonales en operación normal, lo que permitirá a los asistentes contar con múltiples alternativas según el sector al que necesiten desplazarse. La recomendación principal es planear el viaje con anticipación y usar la tarjeta TuLlave recargada para evitar contratiempos.

Nos unimos una vez más a la fiesta de los sonidos latinoamericanos en el Festival Cordillera ⛰️🎸🎶



Este 13 y 14 de septiembre viaja en #TransMi para llegar y salir de la cuarta edición del @CordilleraFest en el Parque Simón Bolívar 📍🚎



TransMilenio anunció que los detalles de estas rutas especiales están disponibles en sus canales oficiales, incluyendo la red social X. Así, quienes disfruten del Festival Cordillera tendrán garantizado un regreso organizado tras dos días de música y cultura en la ciudad.

