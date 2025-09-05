Festival Cordillera 2025: Carlos Vives y Fito Páez encabezan el cartel oficial

Bogotá se prepara para convertirse una vez más en el epicentro de la música latinoamericana durante el fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 2025.

En su cuarta edición, el Festival Cordillera regresa al emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar bajo un lema que resuena con fuerza: ‘El futuro es latino’.

Este evento reúne en un mismo lugar a leyendas consagradas y a las voces emergentes que están escribiendo la nueva historia musical del continente



Programación del Festival Cordillera 2025 del sábado 13 de septiembre

La programación del festival se distribuirá en dos jornadas cargadas de diversidad y talento. El primer día, sábado 13 de septiembre, estará liderado por una mezcla de géneros que van desde los sonidos caribeños hasta el rock y el pop.

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de gigantes de la música como el colombiano Carlos Vives, el español Miguel Bosé, el legendario salsero Rubén Blades (acompañado por la Roberto Delgado Big Band) y el fenómeno argentino del trap Paulo Londra.

A ellos se sumarán más de 20 agrupaciones, incluyendo a UB40 con Ali Campbell, los cubanos Orishas, los Gipsy Kings y Catupecu Machu, garantizando una apertura de festival inolvidable.

Programación del Festival Cordillera 2025 del sábado 14 de septiembre

Para el cierre, el domingo 14 de septiembre, la energía continuará con un cartel de lujo. La jornada estará encabezada por el ícono del rock argentino Fito Páez, la aclamada banda mexicana Zoé y el dúo dinámico Illya Kuryaki & The Valderramas.

El escenario también recibirá a potencias como Los Auténticos Decadentes, Panteón Rococó, Belanova, y una presentación especial de Los Bunkers en formato "unplugged".

En esta jornada también destacará la presencia del Frente Cumbiero, un proyecto que fusiona el folclor colombiano con la electrónica, el jazz y la psicodelia.

Más allá de los nombres internacionales, el Festival Cordillera 2025 se consolida como una plataforma invaluable para el talento local.

¿Qué artistas colombianos se presentarán en el Festival Cordillera 2025?

El evento es una invitación a descubrir propuestas nacionales con una identidad propia y un futuro brillante. Entre los artistas colombianos recomendados se encuentra una diversa selección de géneros y trayectorias: