Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
PAOLA JARA Y JESSI URIBE, RADICAL DECISIÓN
CAPTURADO RICARDO GONZÁLES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Marc Anthony encenderá Bogotá con su “En Vivo Tour 2025” un show lleno de salsa y emoción

Marc Anthony encenderá Bogotá con su “En Vivo Tour 2025” un show lleno de salsa y emoción

El cantante puertorriqueño se presenta este 13 de noviembre en la capital colombiana, un espectáculo con invitados especiales y lleno de sus más grandes éxitos, conoce los detalles aquí.

Diseño sin título (30).jpg
Marc Anthony, cantante puertorriqueño
Foto: Instagram de Marc Anthony
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

El cantante Marc Anthony regresará a Bogotá con un esperado concierto dentro de su gira internacional “En Vivo Tour 2025”, programado para el jueves 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus, ubicado en la vía Cota‑Bogotá.

Este evento promete reunir a miles de fanáticos de la música latina y tropical en la capital colombiana, quienes podrán disfrutar de los grandes éxitos del artista puertorriqueño.

Puedes leer: Marc Anthony y Wisin hacen historia en Colombia con 'Que Me Quiera Má'

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Marc Anthony en bogotá?

El repertorio del concierto incluirá un setlist cuidadosamente diseñado para combinar los éxitos más reconocidos de Marc Anthony con algunos temas recientes de su gira.

Se espera que interprete canciones como “Te conozco bien”, “Contra la corriente”, Y hubo alguien” y “I Need to Know”, intercaladas con momentos de interacción con el público, donde compartirá historias sobre su carrera y su relación con la música latina.

Además, se incluirán arreglos especiales con ritmos de salsa, baladas y fusiones modernas, para ofrecer una experiencia musical completa y mantener la energía durante toda la presentación.

Te puede interesar

  1. Marc Anthony estalla en pleno homenaje a su esposa
    Marc Anthony estalla en pleno homenaje a su esposa
    Foto: Instagram de Marc Anthony y Nadia Ferreira
    Farándula

    Marc Anthony estalla en pleno homenaje a su esposa, ¿se salió de sus casillas?

  2. Marc Anthony, cantante de salsa
    Marc Anthony, cantante de salsa
    Foto: Instagram @marcanthony
    Farándula

    El regalo que Marc Anthony le dio a su hijo sorprendió a muchos; lo tildaron de tacaño

¿Quienes serán los artistas invitados al concierto de Marc Anthony en Bogotá?

Además de Marc Anthony, el concierto contará con la participación especial de artistas invitados como Willy García y Jessi Uribe, quienes complementarán la propuesta musical y ofrecerán un espectáculo variado para los asistentes.

La inclusión de estos artistas busca atraer a un público diverso, un evento que busca destacar como uno de los más destacados de la temporada de música latina en Bogotá.

Te puede interesar

  1. Marc Anthony en el ojo del huracán por su concierto en La Coruña, España; ¿estaba borracho?
    Marc Anthony cantante estadounidense
    Foto: Instagram @marcanthony
    Farándula

    Marc Anthony en el ojo del huracán por su concierto en España; ¿estaba borracho?

  2. El trasfondo del distanciamiento entre Maluma y Marc Anthony
    Maluma y Marc Anthony, cantantes
    Foto: Instagram de Maluma y Marc Anthony
    Farándula

    Trasfondo de la 'discordia'' entre Maluma y Marc Anthony; rompió relación con su mánager

Recomendaciones para el concierto de Marc Anthony en Bogotá

Los organizadores recomiendan a quienes planeen asistir adquirir sus entradas lo antes posible, debido al alto interés que genera cualquier presentación de Marc Anthony en Colombia, de igual manera, se sugiere que los asistentes planifiquen su transporte y lleguen con anticipación al recinto, considerando que el Coliseo MedPlus está ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía Cota y que se espera una gran afluencia de público.

Publicidad

Puedes leer: Estos son los precios de las boletas para el concierto de Marc Anthony en Bogotá

El evento del 13 de noviembre no solo representa una oportunidad para disfrutar de la música de Marc Anthony en vivo, sino también para presenciar un espectáculo completo que incluye invitados especiales y un montaje pensado para brindar una experiencia de alta calidad.

Publicidad

Con su amplia trayectoria y reconocimiento internacional, Marc Anthony sigue consolidando su relevancia en la escena musical y reafirma su conexión con el público colombiano.

Mira también: ¿Por qué Marc Anthony no cantó en el concierto de Maluma ‘Medallo en el mapa’?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Marc Anthony

Conciertos

Conciertos de Colombia

Jessi Uribe