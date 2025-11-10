Marc Anthony encenderá Bogotá con su “En Vivo Tour 2025” un show lleno de salsa y emoción

El cantante Marc Anthony regresará a Bogotá con un esperado concierto dentro de su gira internacional “En Vivo Tour 2025”, programado para el jueves 13 de noviembre en el Coliseo MedPlus, ubicado en la vía Cota‑Bogotá.

Este evento promete reunir a miles de fanáticos de la música latina y tropical en la capital colombiana, quienes podrán disfrutar de los grandes éxitos del artista puertorriqueño.

¿Cuál es el posible setlist del concierto de Marc Anthony en bogotá?

El repertorio del concierto incluirá un setlist cuidadosamente diseñado para combinar los éxitos más reconocidos de Marc Anthony con algunos temas recientes de su gira.



Se espera que interprete canciones como “Te conozco bien”, “Contra la corriente”, “Y hubo alguien” y “I Need to Know”, intercaladas con momentos de interacción con el público, donde compartirá historias sobre su carrera y su relación con la música latina.



Además, se incluirán arreglos especiales con ritmos de salsa, baladas y fusiones modernas, para ofrecer una experiencia musical completa y mantener la energía durante toda la presentación.

¿Quienes serán los artistas invitados al concierto de Marc Anthony en Bogotá?

Además de Marc Anthony, el concierto contará con la participación especial de artistas invitados como Willy García y Jessi Uribe, quienes complementarán la propuesta musical y ofrecerán un espectáculo variado para los asistentes.

La inclusión de estos artistas busca atraer a un público diverso, un evento que busca destacar como uno de los más destacados de la temporada de música latina en Bogotá.

Recomendaciones para el concierto de Marc Anthony en Bogotá

Los organizadores recomiendan a quienes planeen asistir adquirir sus entradas lo antes posible, debido al alto interés que genera cualquier presentación de Marc Anthony en Colombia, de igual manera, se sugiere que los asistentes planifiquen su transporte y lleguen con anticipación al recinto, considerando que el Coliseo MedPlus está ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía Cota y que se espera una gran afluencia de público.

El evento del 13 de noviembre no solo representa una oportunidad para disfrutar de la música de Marc Anthony en vivo, sino también para presenciar un espectáculo completo que incluye invitados especiales y un montaje pensado para brindar una experiencia de alta calidad.

Con su amplia trayectoria y reconocimiento internacional, Marc Anthony sigue consolidando su relevancia en la escena musical y reafirma su conexión con el público colombiano.

