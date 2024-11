Yeison Jiménez hace importante anuncio sobre conciertos, ¿se retira?

Yeison Jiménez, el famoso cantante de música popular que ha conquistado corazones en toda Colombia, sorprendió a todos con una revelación inesperada.

Después de años de estar en la cima del éxito, el artista compartió con sus seguidores una noticia que dejó a muchos preguntándose: ¿Se retirará de los escenarios?

El intérprete de 'Vete' confesó que aunque está en su mejor momento profesional, la presión física y mental de su ritmo de trabajo le está pasando factura.

"Sé que no es el momento de parar porque estoy en mi mejor momento, pero no voy a continuar a este ritmo", explicó Yeison en sus redes.

"Mi cuerpo ya no me responde como antes. Me cuesta mucho dormir, me duele mucho la cabeza, y el dolor articular es muy pesado", dijo.

¿Yeison Jiménez se retira de los escenarios?

La respuesta del cantante no fue un adiós definitivo a la música, sino un claro mensaje de que cambiará su enfoque laboral.

Yeison aseguró que planea alejarse de algunos conciertos y tomarse un tiempo para sí mismo.

"Quiero intercalar mis conciertos con vacaciones, mis conciertos con un asadito... Quiero disfrutar más de mi vida personal", comentó de forma relajada, demostrando que también necesita tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como pasar tiempo con su familia y hacer un buen asado.

Aunque aclaró que no dejará de trabajar por completo, su mensaje dejó claro que buscará un balance entre su vida profesional y personal.

"No me interesa competir con nadie, no me interesa demostrar nada. El éxito no es para uno masacrarse", añadió.

Aprovechó para aclarar supuestas cancelaciones de conciertos

El cantante también se tomó un momento para aclarar rumores sobre su salud. Algunos medios habían especulado que había cancelado algunos de sus conciertos debido a su estado de salud, pero Yeison dejó claro que eso no es cierto.

"Hasta hoy no hemos cancelado ningún show, todo se ha hecho lo que se ha podido. Lo que dije es que me siento cansado", puntualizó.

Para diciembre, Yeison anunció que tiene algunas presentaciones programadas, pero que la cantidad de shows será considerablemente menor que el año pasado.

"Este año van a ser 18 shows, el año pasado fueron 29", mencionó, dejando claro que su vida está tomando otro rumbo.

Así que, tranquilos todos, Yeison Jiménez no se va a retirar de los escenarios, pero sí está dando un paso atrás para poner en primer lugar lo que realmente importa: su bienestar y su familia.

