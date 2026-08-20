El nuevo requisito de El Desafío 2027 que rompe las reglas y abre fronteras; link oficial

Si alguna vez te imaginaste enfrentando las pruebas y demostrando tus habilidades en el Juego de las Cajas, esta oportunidad podría interesarte. En esta nueva edición, El Desafío 2027 prepara una sorpresa que amplía las posibilidades para quienes sueñan con convertirse en participantes del reconocido reality.

Caracol Televisión abrió la convocatoria para la edición 2027, esta vez con una propuesta que permitirá la participación de personas extranjeras. Así, aspirantes de diferentes partes del mundo podrán postularse al proceso de selección y buscar un lugar en la competencia.

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La novedad fue revelada por Andrea Serna a través de un video publicado en redes sociales. En la dinámica, la presentadora pidió a un genio de la lámpara que El Desafío fuera más grande y recibiera competidores de distintos países.



El deseo recibió una respuesta positiva y abrió la posibilidad de que el desafiante de la semana llegue desde cualquier rincón del mundo. Entre las nacionalidades mencionadas aparecen mexicanos, franceses y personas de otros países que quieran probar sus habilidades en el programa.

La novedad generó comentarios entre los seguidores del programa de Caracol Televisión. Algunos internautas reaccionaron con mensajes como "se está poniendo bueno", "llegó nuestra oportunidad" y "qué gran noticia".

La edición 2026 cuenta con Sofía Osio Luna como coanfitriona. La presentadora es profesional en Mercadotecnia y Comunicación de Moda, fue Señorita Colombia 2022 y consiguió el título de primera finalista en Miss International 2023.

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¿Cómo inscribirse a El Desafío 2027 si eres extranjero?

Los interesados que viven fuera de Colombia pueden realizar el proceso de inscripción de manera virtual y gratuita. El registro se efectúa directamente en línea, por medio del portal oficial dispuesto por Caracol Televisión para esta convocatoria.

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Para completar correctamente la inscripción, los aspirantes deben ingresar sus datos personales y entregar los archivos solicitados durante el proceso. La información debe corresponder con los datos del participante y los archivos deben cargarse dentro del formulario.

Estos son los pasos para realizar la inscripción:



Ingresar al portal oficial: acceder al sitio dispuesto por Caracol Televisión.

acceder al sitio dispuesto por Caracol Televisión. Crear una cuenta: registrarse utilizando un correo electrónico y una contraseña.

registrarse utilizando un correo electrónico y una contraseña. Completar el formulario: indicar país de origen, edad, estatura, peso y actividades físicas.

indicar país de origen, edad, estatura, peso y actividades físicas. Subir cuatro fotografías: adjuntar las imágenes personales solicitadas.

adjuntar las imágenes personales solicitadas. Cargar los videos: presentar un video personal y otro que muestre las destrezas físicas.

Después de ingresar al portal, debes crear una cuenta o iniciar sesión con los datos correspondientes. Posteriormente, encontrarás el formulario que solicita información como país de origen, edad, estatura, peso y las actividades que realizas.

El registro también exige cuatro fotografías personales. Además, debes adjuntar un video de presentación y otro material audiovisual en el que puedas demostrar tus destrezas físicas. Estos archivos pueden cargarse directamente o mediante un enlace URL.

Sigue esta guía paso a paso para completar tus datos, cargar tus fotos y enviar la inscripción oficial al Desafío Juego de las Cajas de Caracol TV Imágenes tomadas de @desafiocaracol modificadas con IA

La convocatoria para extranjeros permanece abierta hasta el 31 de agosto de 2026. El registro no tiene costo, por lo que los aspirantes no deben realizar ningún pago para completar su participación en el proceso.

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El formulario debe completarse dentro del plazo establecido y con la información solicitada. Los archivos requeridos también deben quedar adjuntos correctamente durante el registro para que la inscripción pueda realizarse.