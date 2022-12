Pirotecnia: ¿cómo evitar que la pólvora afecte a las mascotas?

La pólvora , usada en pirotecnia o fuegos artificiales suele convertirse en un ' dolor de cabeza' para los propietarios y cuidadores de mascotas ya que los animales suelen tener comportamientos alterados de escuchar las detonaciones que aumentan especialmente en fechas decembrinas.

Con el paso de los años se le ha prestado mayor atención a este tema que ha cobrado la vida de miles de animales en el mundo que terminan infartados a causa del profundo estrés que provoca el ruido de la pirotecnia.

Publicidad

Es por esto que animalistas, propietarios de mascotas y expertos se han unido en campañas para proteger la vida de los animalitos y evitar más afectación a las mascotas a causa de la pólvora.

Y cómo ha sido casi imposible que las personas no usen pólvora solo con la excusa de no afectar a las mascotas, expertos han encontrado algunas técnicas que pueden funcionar en algunos animales para no sufrir alteración de su estado el escuchar pirotecnia.

Según lo documentado por varias páginas animalistas y medios de comunicación que han consultado a expertos, hay algunos tips que pueden utilizar las personas con sus mascotas para evitar que sufran eventos de pánico en medio de los fuegos artificiales y así poder salvar sus vidas.

¡Cómo evitar que mi perro se altere con la pólvora?

Publicidad

Una de las principales recomendaciones de expertos tiene que ver con no amarrar a las mascotas, puntualmente hablando de perros; pues varios propietarios, para evitar que los perros comiencen a ladrar y correr por toda la casa en señal de alteración, optan por amarrarlos, sin embargo, esto es contraproducente ya que el perro se siente imposibilitado para expresar su angustia y esto altera más tu estado.

Incluso, un movimiento brusco del perro intentando huir del ruido de la pólvora lo puede llevar a hacerse daño con el lazo que esté amarrado.

Publicidad

Por el contrario, se recomienda a los propietarios identificar algún espacio en la casa que represente comodidad y seguridad para el perro o gato, posiblemente sin entrada de luz para evitar que las luces de los fuegos artificiales se unan al estrés que genera el ruido de las detonaciones.

Hay que mostrarle con anterioridad a la mascota ese lugar seguro al que puede ir cuando comience a sentir temor por la pólvora.

Es importante observar el comportamiento de la mascota ya que, en la mayoría de veces, el perro o gato ya tiene identificado un espacio en el que se siente seguro y probablemente cuando busque resguardarse se dirigirá allí.

Etólogos también advierten que el temor y estrés que experimentan los perros y gatos puede manifestarse a través de comportamientos agresivos, razón por la que recomiendan tener prudencia a la hora de acercarse a la mascota para darle tranquilidad.

Publicidad

Por otro lado, expertos y veterinarios no recomiendan utilizar medicamentos ni ayudas de sedantes para tranquilizar a las mascotas, pues esto puede ser contraproducente y derivar en peores consecuencias.

Como última recomendación, animalistas y veterinarios sugieren no dejar solos a los animales mientras vayan a tener que presenciar pirotécnica, pues la confusión que se desata, más la soledad juegan en contra del comportamiento de la mascota, especialmente perros que, posiblemente, en momentos de temor buscarán refugio en los brazos de su dueño.

Publicidad

Te puede interesar: Recetas de comida fáciles para la Navidad