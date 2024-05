Así vive actualmente Caim, el 'Diablo colombiano' que modificó por completo su cuerpo

Caim Mortis más conocido en nuestro país como el 'Diablo colombiano', es conocido por cientos de modificaciones corporales que se realizó con la idea de parecerse al demonio, Caim se ha convertido en un ícono de transformación y autoexpresión, desafiando las normas convencionales de belleza y estética.

Hace algunos años, su nombre resonó en todo el país cuando se supo que estaba entre las personas con más intervenciones corporales en Latinoamérica, ocupando el tercer lugar, y situándose entre los 19 primeros a nivel mundial. Hoy, Caim Mortis sigue vivo, y a pesar de haber mantenido un perfil bajo en los medios de comunicación por un tiempo, continúa siendo una figura que genera asombro y fascinación entre quienes se lo topan en la calle.

¿A qué se dedica el Diablo colombiano?

A sus casi 50 años, Caim Mortis ha encontrado en las redes sociales una plataforma perfecta para compartir su estilo de vida único. Su apariencia inusual, fruto de 52 piercings y 45 implantes, ha atraído a numerosas marcas que ven en él una oportunidad para conectar con audiencias que valoran la individualidad y la autoexpresión. Gracias a estas colaboraciones, Caim no solo ha logrado financiar sus modificaciones continuas, sino que también ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo, llevando su mensaje de aceptación y diversidad a diferentes culturas.

En una entrevista concedida el año pasado al programa Los Informantes de Caracol Televisión, Caim compartió detalles sobre su vida personal y profesional, contando que vive con su esposa y el hijo de ella, formando una familia que lo apoya en su peculiar forma de vida. Caim describió su cuerpo como un lienzo en el que continúa trabajando, con planes de realizarse más modificaciones en el futuro. Desde ser uno de los primeros colombianos en experimentar con silicona bajo la piel, su trayectoria ha sido una mezcla de innovación y desafío constante.

Caim Mortis no se conforma con su apariencia actual; cada nueva modificación es un paso más en su viaje personal hacia lo que considera su forma ideal de belleza. "Me siento muy guapo y seguiré modificándome" afirma con orgullo, subrayando su compromiso inquebrantable con su visión estética. Su dedicación a las modificaciones corporales no solo es una declaración de estilo, sino también un testimonio de su capacidad para vivir su vida según sus propias reglas, ignorando las miradas de juicio y asombro.

