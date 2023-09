Demolió la casa luego de que su exesposo le exigiera abandonarla: “Ahí está su terreno, la casa no”

Residente de la comunidad de Chancay, en Perú, fue testigo de una fuerte pelea familiar que terminó en una determinante decisión: una mujer decidió demoler su propia casa después de que su exmarido le exigiera abandonarla, según él, el terreno pertenecía a su padre.

"Nos están desalojando porque él me está pidiendo el terreno, pero no la casa, porque eso lo construí yo y me costó mucho. Ahí está su terreno, pero la casa no", afirmó Yumiko, Ramírez, en una entrevista con un medio local.

Según la mujer, su principal motivo para construir la vivienda había sido proporcionar un hogar para sus cuatro hijos luego de que su exesposo los abandonara para irse con otra mujer.

La historia de Yumiko conmovió a la comunidad local y se difundió rápidamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Según su relato, todo comenzó cuando su exesposo se fue con una nueva familia, y su suegro la demandó para que ella y sus nietos abandonaran la casa, ya que el terreno estaba registrado a nombre de su padre.

A pesar de su arduo esfuerzo por resolver el conflicto legal, Ramírez perdió el caso y se determinó que su familia debía abandonar la vivienda lo más pronto posible.

"El padre de mis hijos se fue con otra mujer, tuvo dos hijos con ella y ahora tiene otros dos hijos más. Tengo documentos en la comisaría que prueban que él se fue por voluntad propia, yo no lo expulsé", añadió Yumiko.

En medio de esta situación desesperante, la mujer tomó una decisión extrema para proteger lo que había logrado: decidió demoler la casa que había construido con tanto esfuerzo.

"Me costó mucho esfuerzo, me privé de muchas cosas, incluso en beneficio de mis hijos. Hemos pasado por muchas dificultades desde que mi esposo nos abandonó. Ahora, tengo que ser fuerte por mis hijos", expresó con determinación.

Yumiko también hizo hincapié en que, aunque era consciente de que no tenía derechos sobre el terreno, ella misma había construido la casa con sus propias manos y la ayuda de sus padres.

La demolición se inició el 22 de septiembre, y a pesar de la intervención de la Policía, la decisión generó un debate significativo en redes sociales y entre los habitantes del distrito de Chancay.

"Solo quiero pedir disculpas a mis hijos por haberles dado una familia a esas personas que no valen la pena, pero continuaré luchando contra todos ellos", finalizó la mujer.

