El sorprendente regalo con el que premiaron a un ciclista sin brazos que causó conmoción

#TMSports l Si bien el hecho de darle un reloj de pulso como premio por su título mundial de paracycling, a un atleta que no tiene brazos sigue causando sensaciones encontradas, Ricardo Ten Argilés salió al paso y de manera jocosa compartió en sus redes un video utilizando dicho reloj. El español que se impuso en la pista de Glasgow, Escocia, para bajar un poco la temperatura al hecho dio la hora ante una pregunta que le hacen en inglés, aunque, de cualquier manera, no es un hecho menor que la organización UCI de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo no se hubieran percatado que lo que vendría después con el acto.