Esta es la mejor canción de Navidad, según la Inteligencia Artificial

Con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, las canciones tradicionales vuelven a llenar el aire. Sin embargo, en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, incluso nuestras costumbres musicales no han escapado a la mirada crítica de la Inteligencia Artificial (IA).

ChatGPT, uno de los modelos más avanzados de IA desarrollados por OpenAI, ha sido consultado para determinar cuál es la mejor canción de Navidad de todos los tiempos, y su veredicto no ha tardado en sorprender a muchos.

La IA ha analizado una amplia gama de factores, desde popularidad y longevidad hasta el impacto emocional y la conexión que cada canción genera con su audiencia.

Después de procesar miles de datos relacionados con canciones navideñas, el resultado apunta a una melodía que, aunque no es una sorpresa para algunos, confirma su lugar en la cultura musical de estas fiestas: "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.

Publicidad

Esta canción, lanzada en 1994, se ha consolidado como un clásico moderno. Su ritmo pegajoso, la poderosa voz de Carey y la nostalgia que evoca han hecho de este tema una elección infaltable cada diciembre.

Además, la canción ha roto récords en múltiples plataformas de streaming y continúa liderando listas de popularidad casi 30 años después de su lanzamiento.

Publicidad

ChatGPT no solo ha considerado su éxito comercial, sino también la capacidad del tema para generar sentimientos de alegría, unión y espíritu navideño, que son esenciales durante esta época.

Aunque existen muchas otras canciones icónicas que han marcado la Navidad a lo largo de los años, como "Last Christmas" de Wham! o "White Christmas" de Bing Crosby, la IA ha seleccionado a Mariah Carey como la ganadora indiscutible.

En parte, este resultado también se debe a cómo la canción ha sabido adaptarse a la era digital, manteniéndose vigente y acumulando millones de reproducciones anuales, lo que le ha permitido conquistar nuevas generaciones.

El hecho de que una IA, una herramienta puramente tecnológica, sea capaz de identificar una canción que conecta tan profundamente con el lado emocional de las personas muestra cómo estas innovaciones también pueden captar lo que mueve a la humanidad.

Publicidad

Esta elección resalta cómo la música, independientemente de los avances tecnológicos, sigue siendo un elemento fundamental para la conexión humana.

Mira también: El mejor cantante vallenato, según Inteligencia Artificial