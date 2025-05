Esta es la pareja que se casó en el estadio El Campín; generaron polémica

No todas las parejas sueñan con llegar al altar, o al menos no en Bogotá. Ese no fue el caso de Juan y Nicole, dos apasionados del fútbol que optaron por celebrar su boda en un lugar poco convencional, el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Así lo evidencian varias fotos compartidas en redes sociales por los asistentes al evento. En las imágenes se puede ver a los novios, sus familiares y amigos disfrutando de la celebración directamente en la cancha del estadio.

No está claro si toda la ceremonia tuvo lugar allí o si solo fue una parada incluida en el itinerario de la boda. En cualquier caso, el fútbol fue el eje central del festejo, al punto que los invitados debían asistir obligatoriamente con tenis.

“¡Qué combo! ¡Qué nómina! ¡Qué parche! ¡Qué fiesta! Los amigos del fútbol y de la vida. #EIMatriDelChino Qué alegría ver feliz a la gente que uno quiere”, fue uno de los mensajes que acompañaron las publicaciones.

Sin embargo, el uso del estadio para este tipo de eventos generó reacciones. Varios aficionados y comentaristas deportivos criticaron que El Campín se utilice para actividades ajenas al deporte, sobre todo teniendo en cuenta el mal estado del césped, afectado desde el concierto de Maluma en la ciudad.

Matrimonio en el Campin entre Juan Durán y Nicole Ghindi el sábado anterior. La Dimayor se vio obligada a modificar el calendario de la última fecha de la primera fase de la Liga Betplay. La empresa Sencia, es la encargada del control y funcionamiento del escenario. pic.twitter.com/gaEhXSCIYe — Johana Palacio (@yoapalacios) May 26, 2025

Además del paso por la cancha, la pareja también celebró en un salón de eventos, pero su visita al estadio no pasó desapercibida entre los seguidores del fútbol.

Publicidad

¿Cómo será la remodelación de El Campín?

Por otro lado, el estadio Nemesio Camacho El Campínserá sometido a una importante transformación. El proyecto, encabezado por el consorcio Sencia, busca convertir este recinto en un centro deportivo y cultural de alto nivel para América Latina, con finalización prevista para 2029.

La remodelación contempla una intervención completa tanto del estadio como de sus alrededores, con el fin de ampliar su uso más allá de lo deportivo. Incluirá espacios para actividades culturales como las de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, además de áreas comerciales y gastronómicas. La capacidad aumentará a 45.000 personas, se construirán parqueaderos subterráneos y se añadirá un techo retráctil para garantizar eventos sin importar el clima.

Remodelación del estadio el Campín Foto: grupo sencia

Publicidad

El plan será ejecutado en fases para no interrumpir la programación habitual. Aunque surgieron versiones que indicaban que el estadio sería demolido por completo y reconstruido en el lugar conocido como “El Campincito”, el IDRD y Sencia negaron dicha información. Según sus voceros, no hay cambios en el diseño original del proyecto.

Este ambicioso desarrollo, basado en una alianza público-privada, busca consolidar a El Campín como un recinto moderno, versátil y de gran impacto en la región. Aunque no ha sido confirmado oficialmente, se espera que se convierta en el principal centro de entretenimiento de América Latina.

Mira también: Polémica declaración de accionista de Unión Magdalena, Eduardo Dávila ¿el fútbol no es para mujeres?