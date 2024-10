Madre recurre a redes para buscar a su hija; la joven aparece y le arma pelea: "Borre eso"

Un hecho inusual se presentó en la ciudad de Ibagué donde la angustiante búsqueda de una joven terminó en discusión entre la mamá de la menor de edad y la supuesta desaparecida, quien terminó por revelar presuntos conflictos familiares.

El caso se presentó los primeros días de octubre cuando una mujer desesperada por no saber de su hija decidió recurrir a redes sociales en las que publicó una fotografía de la joven con el nombre Karen Castro y con el letrero de "desaparecida", pidiendo ayuda a la comunidad para buscarla.

La publicación con la imagen de la adolescente comenzó a ser compartida en varias cuentas de redes sociales hasta que, días después, apareció un curioso comentario desde una cuenta que tenía la foto y el nombre de la joven que buscaban.

Se trata del perfil de Facebook de Karen desde donde aparecen varios mensajes reclamándole a su mamá por reportarla como desaparecida y asegurando que se encuentra bien y que no está desaparecida.

Publicidad

Presuntamente los comentarios fueron publicados por la joven quien además contradice a su progenitora asegurando que se fue de casa por voluntad propia y que no está secuestrada, por lo que le pide a la mujer borrar los letreros de búsqueda.

Joven aparece y le arma pelea a su mamá

Publicidad

"Qué pena, borre eso que no estoy desaparecida", dice uno de los comentarios que no fue ignorado por la mamá de la joven quien le reclama por llevar varios días ausente de casa.

"Desde el viernes perdida", reclama la mamá de la joven quien le responde en los mismos comentarios: "No señora, usted sabe que yo me fui de la casa. Deje de inventar cosas que no son".

Pero la discusión no paró allí, pues al parecer, sin saber aún del paradero de su hija la mujer continúa reclamando por redes con mensajes como: "Buscando lo que no se le ha perdido", e inmediatamente agrega que la joven "No ha aparecido, solo comenta pero no me dice dónde está ni llega al a casa... Ya todo Ibagué sabe lo mal que se porta con esas actitudes".

En otro comentario desde el perfil de Karen responden con el mensaje: "Yo desaparecida no estoy; me fui de la casa. Paula (mamá) deje de armar escándalo que a la gente que sí estpa desaparecida no le hacen nada".

Publicidad

Por último aparece un mensaje que dice: "En vez de estar molestando con eso, déjeme tranquila que yo ando bien. Ando comiendo bien, ando durmiendo bien, yo estoy bien”.

¿Desaparición de joven en Ibagué es real?

Publicidad

El cruce de mensajes desató toda una polémica en redes sociales con comentarios que infieren que solo se trata de una joven rebelde que decidió irse de casa y enfureció al ver que su mamá la expuso como desaparecida; pero por otro lado hay comentarios de personas más incrédulas que ponen en duda que los mensajes a nombre de la joven hayan sido escritos por ella e infieren que posiblemetente se trate de alguien que tiene acceso a la cuenta de la adolescente y quiere desviar la atención de su búsqueda.