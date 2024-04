Mujer creció con una extraña enfermedad haciendo que la mitad de su cuerpo no se desarrollara

Caron Mills es una joven mujer que sufre del síndrome de Poland el cual afectó el desarrollo de la mitad su cuerpo por lo que tuvo que enfrentar las burlas, el bullying y múltiples desafíos a lo largo de sus 24 años durante su permanencia en Devon, Inglaterra.

Mills fue diagnosticada poco después de nacer ya que presentaba algunas irregularidades en sus extremidades del lado derecho. Las manos, el brazo y pecho del lado derecho estaban más pequeños que el del lado izquierdo. Según lo informó el diario británico ‘The Sun’.

Para Caron y su familia fue un camino duro lleno de incertidumbres y falta de orientación, pues este síndrome es muy poco conocido incluso entre los médicos profesionales. “Los médicos tuvieron que investigar mis condiciones antes de llegar al diagnóstico”, afirmó Caron.

A su corta edad, la joven mujer ha tenido que someterse a ocho cirugías de mama y cuatro de la mano para tratar de corregir las discapacidades y de esta manera disimular un poco sus anormalidades físicas causadas por el síndrome de Poland.

Durante su etapa de la adolescencia Caron fue cruelmente marcada por el acoso y la burla de las personas a su alrededor por las diferencias físicas evidentes que tenía. “Mi lado derecho era una copa A y a mi lado izquierdo una copa D, lo que se notaba mucho a través de mi camiseta”, afirmó.

También dijo que, “Algunos de los chicos era muy crueles y hacían bromas. Me he topado con esas mismas personas desde que salí de la escuela y no les guardo rencor. No quisiera que nadie se sintiera como yo en aquel entonces”. agregó.

Para ese entonces según su propia versión, ella utilizaba camisetas manga larga para disimular y tratar de pasar desapercibida. “Era consciente de mis diferencias todo el tiempo y me preocupaba no encontrar novio ni enamorarme”, aseguró.

Cuando tenía 15 años Caron fue sometida a su primera cirugía de mama, en donde posteriormente tuvo que seguir sometiéndose a varios procedimientos reconstructivos. Por fortuna estos procedimientos han resultado muy favorables para ella permitiéndole sentirse mucho más femenina y atractiva.

Finalmente, Caron se encuentra disfrutando de las mieles del amor junto a su novio Bradley quien es un año mayor que ella. “Ha sido muy paciente y comprensivo”, expresó Caron Mills sobre su novio.

¿Qué es el síndrome de Poland?

Básicamente se trata de una anomalía morfológica que consiste en la ausencia total o parcial del músculo pectoral mayor y anomalías de la mano que por lo general se presentan en el lado derecho del cuerpo. Esto la convierte en una afección poco frecuente y muy extraña.

