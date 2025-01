Pidió un moño por Temu para decorar su puerta y le salieron con sorpresa

Cuando Whitney Ashmore decidió darle un toque especial a su puerta con un moño gigante que encontró en Temu, jamás imaginó el giro que tomaría su plan.

Con la emoción de decorar su hogar y apenas 5 dólares invertidos, esta estadounidense quedó boquiabierta al abrir su paquete y descubrir que su idea de un moño rosa perfecto para las fiestas estaba muy lejos de la realidad.

“Esto es lo que pedí” , comienza diciendo Whitney en un video publicado en su cuenta de TikTok, mostrando la imagen de un moño enorme y brillante que había robado su atención. Todo parecía ideal hasta que sacó del paquete lo que recibió: una enorme tela con la impresión 2D del lazo que soñaba.

“Si no lo viera con mis propios ojos, no me lo creería”, confesó mientras sostenía la misteriosa tela. Whitney, entre la risa y la confusión, añadió: “¿¡Quién necesita esto!?”.

El video, que rápidamente se volvió viral, desató opiniones divididas. Algunos usuarios defendieron que el anuncio del producto claramente especificaba que se trataba de una "decoración de puerta", mientras que otros empatizaron con Whitney, señalando que la imagen publicitaria podía resultar engañosa.

¿Error del comprador o publicidad confusa?

Para despejar dudas, Whitney investigó a fondo el anuncio del producto y compartió un segundo video con el título completo del artículo. La descripción dejaba poco margen para el error: "Marco de puerta 2D, cubierta de puerta con diseño de lazo rosa claro extra grande, decoración festiva para Navidad, Pascua y más" .

“Es evidente que deberían hacerlo más claro”, comentó en tono irónico, asegurando que la imagen del anuncio llevaba a cualquiera a creer que recibiría un moño real y no una simple impresión en poliéster.

Sin embargo, Ashmore reconoció que leer las descripciones es clave al hacer compras en línea, algo que muchos pasamos por alto, especialmente cuando la emoción nos gana.

¿Y la política de devolución?

Para quienes se enfrentan a sorpresas como esta, Temu tiene una política de devoluciones bastante flexible. Puedes devolver productos dentro de los 90 días posteriores a la compra, y la primera devolución de cada pedido es gratuita.

