Video: comediante colombiano le responde tajantemente a mexicano que le preguntó por cocaína

El comediante colombiano Samuel Vela dejó boquiabierto a más de uno en su show de stand-up comedy en México, cuando respondió de manera tajante a un espectador que le preguntó sobre la cocaína proveniente de su país.

La situación se tornó en un momento de confrontación que el comediante supo manejar con maestría, ganándose no solo risas, sino también aplausos y reconocimiento.

El hecho ocurrió cuando un asistente al show, de nacionalidad mexicana, lanzó la pregunta desafiante: “¿Trajiste coca de Colombia?”.

Sin titubear, Samuel Vela respondió con ingenio: “Wow, empezamos rápido, ¿no? Mira, se te cayó (al piso) un poquito de xenofobia ahí, mi rey”.

Esta respuesta, además de ser rápida y contundente, dejó en claro el rechazo del comediante ante cualquier forma de discriminación o prejuicio.

Sin embargo, Vela no se detuvo allí. Aprovechando el momento, decidió abordar el tema de manera más amplia, denunciando la xenofobia implícita en la pregunta y reflexionando sobre la percepción que se tiene de Colombia en otros países.

“Yo sé que Colombia tiene una fama y de cafeteros no es”, comenzó. “No me molesta que los otros países se burlen por la coca de Colombia, me molesta que un mexicano lo haga. Porque, ¿con qué cara?, ¿cómo que un mexicano se burla de la coca de Colombia?”, cuestionó.

La comparación que hizo Vela fue directa y contundente: equiparó la situación con la posibilidad de que un país como Haití se burlara de otro como Ghana por la hambruna, lo cual ilustra el absurdo de la situación y la falta de coherencia en las burlas interculturales.

Además, recordó la importancia de la colaboración entre países y la necesidad de dejar de lado los estereotipos y prejuicios.

El público, lejos de tomar la intervención del comediante como una simple respuesta humorística, reconoció la profundidad de sus palabras y lo aplaudió.

Este gesto no es sorprendente si se considera el contexto en el que se desarrolló el show. Los colombianos, cuando se encuentran fuera de su país, suelen enfrentarse a estereotipos y prejuicios relacionados con el narcotráfico, lo cual puede generar situaciones incómodas y xenofóbicas.

Samuel Vela, conocido en las redes sociales como @elfisicocuenta, no solo logró manejar la situación con inteligencia y gracia, sino que también aprovechó el momento para enviar un mensaje poderoso sobre la importancia del respeto mutuo y la necesidad de superar las barreras culturales y los estereotipos.

