Video: dos mujeres se mechonean en el Portal Américas y todo queda grabado

La tranquilidad habitual de la estación Portal Américas se rompió por completo cuando dos mujeres se enfrentaron en una violenta pelea frente a decenas de pasajeros. El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, se convirtió en uno de los temas más comentados del día.

Según los testigos, la pelea habría comenzado por una discusión relacionada con el espacio en una de las filas de ingreso al sistema. La confrontación verbal escaló en cuestión de segundos y terminó en agresiones físicas que sorprendieron a los usuarios que esperaban su turno para abordar.

Puedes leer: VIDEO: Mujer lanza a su bebé de 10 meses al río Bogotá y luego se arroja ella misma



Las imágenes muestran a dos mujeres discutiendo con tono elevado mientras los demás pasajeros observaban. En un momento, una de ellas lanza un golpe directo a la cabeza de la otra, lo que desata una pelea que se prolonga por varios segundos. Algunos pasajeros intentan intervenir, pero la tensión se mantiene hasta que ambas son separadas.

El video se viralizó en cuestión de horas, generando miles de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la falta de tolerancia y el aumento de comportamientos agresivos dentro del sistema de transporte. Otros reprocharon que, en lugar de intervenir, la mayoría prefirió grabar el incidente con sus teléfonos.

Este no es un caso aislado. TransMilenio ha sido escenario frecuente de riñas, discusiones y actos de intolerancia entre usuarios. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los conflictos dentro del sistema han aumentado en los últimos años, especialmente en estaciones con alto flujo de pasajeros como Portal Américas o Portal Suba.

#BOGOTÁ. A los golpes termino una discusión entre dos mujeres la noche de este lunes 27OCT, en el Portal de las Américas. Según informan el hecho de intolerancia se dio por un tema de racismo.



ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3Y374 pic.twitter.com/OzQ3at8oBW — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 28, 2025

Expertos en convivencia urbana señalan que la saturación, los retrasos y el estrés del día a día contribuyen a que las tensiones escalen rápidamente. Sin embargo, insisten en que ninguna situación justifica la violencia.

Publicidad

Puedes leer: Padres tatuaron a su hijito de un año para ganar un concurso viral; grabaron el momento

Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana ni TransMilenio han emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, fuentes de la institución aseguran que se están revisando las cámaras de seguridad para identificar a las mujeres involucradas y determinar si se aplicarán sanciones.

Publicidad

Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y recordaron que las agresiones físicas en espacio público pueden acarrear sanciones económicas y hasta procesos judiciales.

Mira también: Jhonatan Pino, el Uber más viral de TikTok, llegó al Klub de La Kalle