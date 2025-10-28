Publicidad

Video: dos mujeres se mechonean en el Portal Américas y todo queda grabado

Lo que comenzó con una discusión terminó en golpes en plena estación de TransMilenio. El hecho fue grabado por pasajeros y encendió el debate sobre la intolerancia en la capital.