¡OJO con los remedios virales para la gripa! Estos son los que no funcionan

Con la llegada del clima frío, los virus respiratorios andan sueltos, y asimismo los videos de supuestos remedios milagrosos.

Según esto, la doctora Guadalupe Blay, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Se ha encargado de advertir a través de una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, acerca de los mitos y la falta de evidencia científica en los remedios que se encuentran virales por todas las plataformas y redes sociales.

Dormir con una cebolla en la mesa de noche "para absorber los virus" no sirve. "No hay pruebas de que haga efecto; incluso su olor puede irritar las vías respiratorias" dijo la especialista.



Comer ajo crudo tampoco cura la gripa. Aunque tiene propiedades antimicrobianas, no elimina el virus y puede causarte molestias estomacales.

Tampoco confíes ciegamente en los suplementos milagrosos o las mega dosis de vitamina C. La especialista indicó que: "No acortan la duración del resfriado ni lo previenen".

¿Qué puede funcionar para la gripa?

La doctora Blay indicó que los resfriados comunes se curan solos en una semana, con buenos cuidados. Sin embargo, hay formas seguras de aliviar los síntomas que sí pueden funcionar y además que están aprobados por expertos en salud y son los siguientes:

Miel natural: la OMS y revisiones Cochrane muestran que puede calmar la tos, especialmente en la noche.

la OMS y revisiones Cochrane muestran que puede calmar la tos, especialmente en la noche. Zinc (pastillas o jarabes): puede reducir la duración del resfriado si se toma dentro de las primeras 24 horas, puede causar náuseas, mal sabor, y si se toma en exceso puede ser tóxico.

puede reducir la duración del resfriado si se toma dentro de las primeras 24 horas, puede causar náuseas, mal sabor, y si se toma en exceso puede ser tóxico. Gárgaras con agua salada: reducen la irritación en la garganta.

reducen la irritación en la garganta. Lavados nasales con suero fisiológico: ayudan a respirar mejor.

ayudan a respirar mejor. Vitamina C extra o preventiva: previene el resfriado y en personas de bajo estrés físico reduce levemente la duración.

previene el resfriado y en personas de bajo estrés físico reduce levemente la duración. Descanso, líquidos y aire fresco: lo más simple sigue siendo lo más efectivo.

lo más simple sigue siendo lo más efectivo. Sopa o líquidos calientes: necesarios para la hidratación y la comodidad, ayudan a mantener la temperatura corporal y mejorar la congestión nasal.

necesarios para la hidratación y la comodidad, ayudan a mantener la temperatura corporal y mejorar la congestión nasal. Humificador: En caso de que uses humificador, la recomendación es mantenerlo limpio porque puede empeorar el estado de salud como en la congestión nasal.

¿Cuándo ir al médico?

Si en un lapso de siete a diez días la gripa no mejora, y entre tus síntomas se presentan: fiebre alta, dificultad para respirar o el malestar es muy fuerte, no te automediques ni sigas consejos de TikTok.

La especialista advierte que en esos casos, es clave consultar con un profesional para descartar infecciones más serias como la influenza o COVID 19.

