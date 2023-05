VIDEO: Extraña luz alumbró los cielos de Barranquilla; rumoran que se trata de un meteorito

Se ha considerado bastante inusual algunos fenómenos que ha ocurrido recientemente alrededor del mundo, esto debido a su gran majestuosidad y exposición. Sin embargo, el reciente suceso en Barranquilla dejó perplejos a muchos, quienes aseguraron que se trataba de algo paranormal.

Parece que el suceso se dio la noche del 9 de mayo del año presente, en la que cientos de ciudadanos pudieron apreciar una luz que pasó a gran velocidad por los cielos con gran inquietud, como se pudo evidenciar una toma videográfica en la que preguntaban repetidas veces, "¿Qué es eso?, ¿Qué es eso?".

Luego de que el video se publicara en Twitter, se recolectaron diferentes versiones de quienes afirmaron haberlo visto y apreciado claramente, pero no habían encontrado respuestas de lo que trataba.

A pesar de que hasta el momento no se ha resuelto el misterio, algunas personas decidieron dejar sus opiniones para ratificar el hecho:

"Yo también he visto caer este tipo de cosas casi a la misma hora, dos noches seguida, ni idea que es, pero si nos tiene preocupados", "No alcancé a grabar, pero nadie me creyó lo que vi, no puede ser", "Cada vez confirmo más la presencia de Dios en el mundo".

Así mismo, han asegurado que se trata de una bengala que lanzó las fuerzas militares, o, por el contrario, que todo parecía indicar un meteorito había ingresado a la atmósfera.

Aunque muchos han tratado el tema desde el humor, bromeando con que habían llegado los superhéroes de su infancia a la costa caribeña; la comunidad ha pedido explicaciones ante las diferentes organizaciones de control y esperan una pronta respuesta, pues aparentemente el hecho ha sucedido en varias ocasiones y causó gran preocupación y alarma ante diferentes personas.

Alguien sabe qué es? pic.twitter.com/bYlytxJWEn — Primero Barranquilla (@primeronoticiaa) May 9, 2023

