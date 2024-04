Video: hombre se salva milagrosamente de ser atropellado por un camión

Bogotá es una ciudad de contrastes y no solo en el clima, el día a día de los ciudadanos se da en medio de una ajetreada actividad que en otros lugares del país no se ven. Muestra de esto fue un hecho insólito que deja muchas dudas, pero que por suerte no terminó en fatalidad.

Todo ocurrió en el barrio Bosa Laureles, en una de las calles populares, cuando un hombre transitaba por la vía de los vehículos. De un momento a otro parece desplomarse y cae en la calle, cuando en ese preciso momento venía un camión a una velocidad considerable.

Por suerte, el conductor del vehículo reaccionó hábilmente y logró frenar en seco, enviando el camión hacia el andén. Quedando a apenas centímetros de la cabeza del hombre que cayó al suelo. Lo raro del metraje es que no hay una razón aparente para que el hombre se desplomara.

Las cámaras de seguridad del sector lograron grabar el hecho, en el que se ve que el hombre, al pasar por el lado de un carro parqueado, cae sorpresivamente. A primera vista no se ve que se tropiece o que algo lo haga caer, pareciera que se desplomara por algún problema de salud e incluso pareciera que lo hiciera a propósito, aunque realmente no es claro.

Publicidad

Lo que le pone más misterio al hecho es que luego de la maniobra milagrosa del conductor, el hombre se levanta de suelo, recoge algo que se le cayó y sigue su rumbo como si nada, evitando la situación. Por su parte, el conductor del camión se baja rápidamente y se alcanza a ver que persigue al hombre, seguramente para buscar una explicación.

Hasta el momento no se conoce el desenlace del suceso que se ha viralizado en redes sociales. Se conoce que pasó el martes 23 de abril en horas de la mañana.

Publicidad