Video: jóvenes dan último adiós a su amiga con 'perreo intenso'

En redes sociales se hizo viral el video de varias jóvenes bailando al ritmo del reguetón sobre el ataúd de una de sus amigas. Aunque algunos internautas lo tomaron en gracia a otros les causó indignación.

Al parecer, la particular despedida habría sido una petición de la mujer fallecida, por lo que sus amigas no dudaron 'montarse' en el ataúd y 'perrear' en medio de lágrimas. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, fueron compartidas por las mismas jóvenes.

"Despidiéndote como a ti te gustaba", dice el video compartido por el usuario de TikTok @KimKiara.

El video además muestra a varias de ellas bailar mientras cargan el ataúd sobre los hombros. Algunos internautas exigieron respeto para la difunta y su familia; la publicación obtuvo millones de reproducciones y cientos de 'me gusta'.

"A eso llamo riqueza mental", "a mi me gustaría que me enterraran así", "el dolor se guarda en el corazón", "yo no tendría corazón para hacer eso, es como festejar", "así se despide cuando se ama, con lo que a uno le gusta", "bailar con el corazón roto es otro nivel", son algunos comentarios en el video del que, por el momento, se desconoce en qué país fue.

Vale la pena mencionar que los rituales funerarios varían ampliamente en todo el mundo y están influenciados por las creencias culturales, religiosas y tradiciones locales. Lo que puede parecer inusual o inapropiado en una cultura puede ser completamente aceptable en otra.

Descansa en Paz 🫢 pic.twitter.com/8rXbGICJfl — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 17, 2023

