VIDEO: Mujer llora desconsolada porque tiene a sus hijos en casa durante vacaciones

La mitad del año suele ser especial para algunas personas, sobre todo para los niños que normalmente y según el calendario de las instituciones educativas, tienen vacaciones , un merecido descanso de las actividades escolares para que puedan pasar tiempo con sus familias.

Sin embargo, para muchos no es una situación fácil, pues cuidar de los niños a veces puede ser una tarea bastante agotadora y desesperante, así lo dio a conocer una madre que se ha hecho viral a través de las redes sociales , donde asegura vivir una “tortura” por tener a sus hijos todo el tiempo en casa.

El video fue subido a tiktok por la joven madre a su cuenta @mami.de_tres, acompañando la publicación con el siguiente mensaje: “Pues nada, primer día sin colegio. Nos quedan por delante 72 días juntos 24/7 los 4, porque mi marido trabaja hasta el último día de julio”.

En el video se ve a la mujer agotada, desde el baño de su casa, mandando un mensaje a los internautas que la critican por sus declaraciones, indicando que no es fácil cuidad de sus hijos todo el día, cuando ya es muy difícil atenderlos unas cuantas horas estando en el colegio.

Publicidad

Además, dice no poder con tanto, sabiendo que le quedan por delante dos meses de vacaciones, haciéndose cargo sola de todo porque su esposo está trabajando y prácticamente no se entera de nada, por lo que ella deberá pasar más de 60 días con sus tres hijos, los cuales sal parecer son muy hiperactivos.

Ella insiste en que no permitirá que se distraigan todo el día en un dispositivo como la televisión o los videojuegos, porque no le parece sano para su desarrollo, por lo que a ellos no les queda más que jugar todo el día y buscar atención todo el tiempo.

Te puede interesar: En La Kalle reconocemos a los kallejeros de buen corazón