VIDEO: Sacerdote baila muy pegado con una mujer y causa controversia

A pesar de que en muchas ocasiones se crea que los sacerdotes tienen ciertas reglas y no pueden realizar varias acciones que se consideran impropias, hay muchos quienes ya desobedecieron esta tradición por diferentes razones; así se pudo evidenciar con este sacerdote quien fue sorprendido bailando una canción con una mujer sin guardar mucha distancia.

Se desconoce el evento que estaban celebrando, el padre seguía teniendo puesta su sotana y todos los hábitos que caracterizan a la iglesia católica, sin embargo, en esta ocasión se pudo evidenciar como bailaba al ritmo de la canción disfrutando de la mejor manera.

Aunque en el momento en que se dio cuenta de que estaba siendo grabado intentó tomar distancia de la mujer, quien aparentemente no le importó la situación y siguió disfrutando de la música de lugar; luego de ser compartido el momento, llovieron las críticas hacia el religioso quien no se ha reconocido y por ende no ha realizado ningún comunicado oficial por su parte, o de la iglesia.

Sin embargo, muchos decidieron opinar al respecto, concluyendo que en esta ocasión no había cometido ningún pecado, puesto que solo disfrutaba una pieza musical y no recaía en ninguna situación que otras personas comunes no realizaran. Así mismo, hay quienes expresaron su enojo por el irrespeto que había cometido el hombre, quien presuntamente no tuvo la molestia de retirarse sus prendas.

Publicidad

"Creo que el cura faltó al decoro, que se meneaba al ritmo no de la música sino del gusto. Como sacerdote creo que no debe dar escándalo con su conducta. En los sacerdotes ortodoxos griegos y los rusos, para poder ser ordenados, deben estar casados, así evitan tentaciones", fueron algunos de los comentarios, mostrándose en desacuerdo por las leyes católicas.

niña...gozalo que tu marido está preso!......😳😳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/60GYpWFJfO — 𝙂𝙐𝙀𝙍𝙍𝙀𝙍𝙊 𝙀𝙍𝙉𝙀𝙎𝙏𝙊 (@JavierD90434408) June 13, 2023

Te puede interesar: Quién es más sexy Coco Chanel o Sharon Shannel