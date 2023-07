A Érika Zapata se le 'saltó la chispa' y le respondió a los que la critican

Érika Zapata volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su intrépida forma de presentar sus notas en Caracol Noticias, sino por enviar un certero mensaje a quienes la critican por su aspecto físico en redes sociales.

La periodista, famosa por frases como “Las personas parecían pollos en un galpón”, “Hay gran afluencia de personas, mero gentío”, y más, decidió defenderse de varios haters que, según ella, le dicen que abusa de los filtros en sus fotografías.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me hicieron sentir re mal”, tuiteó Zapata.

"Me han hecho sentir re mal", agregó.

Vale la pena mencionar que Érika Zapata se hizo famosa no solo por su investigación periodística sino también por el uso de frases coloquiales en sus reportajes; poco a poco se fue ganando el corazón de los colombianos.

Pese a la aparente tristeza, la reportera recibió decenas de comentarios de seguidores y usuarios en el tuit que ya alcanza los 3 mil 'Me gusta'.

"Excelente persona y de muy buenos sentimientos, no le ponga cuidado a esos malos comentarios", "Usted, además de inteligente, es hermosa. Recuerde que en Colombia la gente no se muere de cáncer o del corazón, sino de envidia", "Erika, eres linda pero lo más bonito que tienes es tu forma de ser, lo demás es mero gentío de envidiosos", son algunos de los comentarios en la red social.

No es la primera vez que Zapata es hostigada en redes sociales, pues ya ha mencionado que algunos le envían mensajes de odio desde que saltó a la fama; sin embargo, esto no ha sido motivo para que la periodista siga creciendo en el medio y mostrando sus notas, como más le gustan, del lado del pueblo.