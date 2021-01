“Alcancé a despedirme de mi hija”, Giovanny Suárez, 'Benito' en Pasión de Gavilanes

Tras estar al borde de la muerte por el COVID-19 , Giovanny Suárez, 'Benito' en Pasión de Gavilanes , cuenta la difícil experiencia por la que tuvo que pasar, pues su salud estuvo tan mal que dijo: “alcancé a despedirme de mi hija”.

Relata el actor que: “Fueron 15 días terribles en donde yo sí pensé que me iba a morir. Alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que tranquila, que si yo me iba, me iba completamente dormido porque no iba a sentir nada. Eran más las probabilidades de morir que de vivir”.

Pero quiere empezar este 2021 aprovechando la segunda oportunidad que le da la vida, pues tras superar el COVID-19 ha evolucionado satisfactoriamente, lo que le ha permitido retomar su carrera como actor.

Reconoce que la reemisión de Pasión de Gavilanes en la que interpreta a 'Benito' le ha traído beneficios y le alegra que la novela tenga altos índices de rating. “Simplemente el hecho que vuelvan a transmitir Pasión de Gavilanes le dispara a uno la imagen de una manera absurda”, dice.

Esto le ha ayudado a superar una difícil crisis económica por la que había pasado, pues sus seguidores se han duplicado y de igual forma los clientes en su trabajo comercializando coches y otros artículos.

“Mi sueño es volver a actuar en la televisión colombiana, volver a salir en la pantalla chica”: dice contento, pues es un objetivo que está próximo a cumplir, ya que además de haber sido elegido por la agrupación Rumbo Norte como protagonista de su video, también está a la espera de iniciar grabaciones en varios proyectos del canal Caracol .