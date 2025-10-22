Aparece sin vida Angie Pahola Tobar, estudiante de la Nacional que había desaparecido

La comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín, se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte de Angie Pahola Tovar Calpa. El miércoles 22 de octubre de 2025, en horas de la mañana, la institución informó que la joven estudiante había sido hallada sin vida.

Angie Pahola Tovar Calpa era alumna de último semestre de Ingeniería Administrativa en la Facultad de Minas de la UNAL. Su desaparición había mantenido en vilo a sus allegados y a las autoridades desde el 27 de agosto.

Según las denuncias presentadas por sus familiares y amigos, la estudiante, de 26 años, fue víctima de un secuestro.

El rapto habría ocurrido alrededor de las 10:00 p. m. de ese miércoles 27 de agosto, cuando Angie se movilizaba en un camión junto a otro joven, Adrián Marcillo, en la vía que conecta Popayán y Piendamó, en el departamento del Cauca.



En ese momento, la estudiante regresaba a Antioquia tras sus vacaciones, viajando desde Nariño.

Los reportes iniciales indicaron que Angie Pahola Tovar había sido retenida por Disidencias de las Farc durante una incursión armada en el corredor vial.

Ante la noticia, la Universidad Nacional Sede Medellín emitió un comunicado oficial manifestando su "profundo dolor" por la pérdida, señalando que su ausencia "deja un vacío inmenso y enluta a toda la comunidad universitaria".

La institución subrayó que la muerte de Angie Pahola "nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país en paz". En este sentido, reafirmaron que la educación, la memoria y el diálogo son "caminos indispensables para sanar las heridas del conflicto".

La comunidad educativa exigió a las autoridades competentes que aceleren las investigaciones necesarias para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte de la joven y, de esta manera, garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia.

Por el momento, la Universidad no brindó detalles adicionales sobre las condiciones exactas en las que fue hallada la estudiante tras su presunto cautiverio. Se desconocen las circunstancias en las que Angie Pahola Tovar fue asesinada.

Para honrar la memoria de Angie Pahola Tovar, la Universidad Nacional anunció la realización de un acto simbólico. La comunidad universitaria está invitada a participar en este homenaje el próximo viernes 24 de octubre, a las 12:00 del mediodía.

El encuentro tendrá lugar en las escalinatas del Bloque 24, ubicado en el campus El Volador.

