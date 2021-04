Atención a las nuevas excepciones para ciudadanos durante cuarentena en Bogotá

La secretaria de Salud sacó el decreto 137 el cual modifica al decreto 135 del 5 de abril de 2021 y agregó nuevas excepciones para los ciudadanos de Bogotá .

Estas son las personas que no tendrán que guardar estricta cuarentena en la capital del país:

. Todo el personal indispensable para el funcionamiento de canales de televisión, estaciones de radio, prensa escrita, digital y distribuidores de medios de comunicación debidamente acreditados. Así como el personal necesario para la trasmisión de manera digital de cultos.

. El personal indispensable para la ejecución de obras civiles públicas o privadas que se adelanten en la ciudad.

. Las empresas que producen insumos de construcción para el desarrollo de las obras civiles podrán mantener su producción y procesos de entrega ininterrumpida para abastecer dichas obras.

. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente acreditadas ante el Estado colombiano, así como los ciudadanos extranjeros debidamente identificados que se movilicen con el objeto ejercer su derecho al voto en los certámenes electorales que se realicen en las embajadas u oficinas consulares de su país de origen.

Asimismo, recordó que deben ser suspendidos y reprogramados todos los procedimientos quirúrgicos de baja, mediana o alta complejidad electivos o diferibles, que puedan requerir unidad de cuidado intensivos o intermedios, al igual que todos los procedimientos que requieran hospitalización general, a excepción de quien requiera atención oncológica y pediátrica.

Cabe mencionar que además de las anteriores personas nombradas, también todo aquel que ofrezca servicios de salud públicos o privados y su personal, quienes están a cargo de personas mayores o menores dependientes, enfermos, con discapacidad y personas vulnerables podrán trabajar con normalidad.

De igual manera, todos aquellos que trabajan preservando el orden público, seguridad general y atención sanitaria, asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad podrán salir.

La secretaria también recalcó que el autocuidado sigue, independientemente estén confinados o no, y recomendó no visitar a personas foráneas con las que viven.

“Las medidas de autocuidado seguirán vigentes para toda la comunidad: uso adecuado del tapabocas, distanciamiento físico no inferior a 2 metros, lavado de manos frecuente, ventilación adecuada y en especial en las próximas 2 semanas no visitar o compartir con personas no convivientes habituales del núcleo familiar", puntualizó la entidad.

Decreto 137 /Foto: Alcaldía de Bogotá

