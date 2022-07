Atención motociclistas: Llevar el casco marcado con la placa ya no es obligatorio

En Bogotá y las demás ciudades del país, los motociclistas ya no tendrán que llevar marcados sus cascos con el número de la placa de su vehículo.

Según la reciente ley 2252 del 14 de Julio de 2022, en la que "se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro", se definió que usar casco seguirá siendo obligatorio para quienes transitan en moto, no obstante “no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en que se moviliza”. Por lo tanto, las autoridades no podrán exigirlo, ni mucho menos imponer comparendos o multas.

Cabe resaltar que la medida fue incluida en un decreto de seguridad de la Alcaldía de Bogotá. No obstante, es importante que los motociclistas tengan en cuenta que la placa deberán llevarla en un lugar visible, ya sea una prenda de vestir o en últimas, en el casco.

La emisora radial Blu Radio, consultó a la Alcaldía de Bogotá sobre el tema y, aunque si bien aún no hay un pronunciamiento oficial respecto al tema, fuentes indicaron que efectivamente ,se invalida la medida de marcación de cascos en el país.

Vale la pena recordar que en su momento decenas de motociclistas ralizaron en redes sociales un llamado sus colegas para que retiraran las placas de sus cascos. Lo anterior, basándose en el Capítulo IV, Artículo 9, punto 5 de esta ley, en la que se indica las obligaciones de los motociclistas, motociclistas y mototriciclos.

