Aterrador caso de abuso: Hombre habría manoseado a una joven en plena vía pública

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video, que aunque ocurrió hace algunos días, la víctima lo hizo público el pasado 4 de agosto para denunciar el caso de abuso sexual que vivió muy cerca del portal de Las Américas en la ciudad de Bogotá.

Según lo que contó la mujer, iba caminando muy cerca de su casa más o menos a las 5:50 a.m para tomar el transporte y dirigirse a su trabajo. En ese trayecto un hombre se le acercó y la acosó hasta el punto de llegarla a tocar.

Publicidad

En su cuenta personal de Instagram la mujer contó su versión sobre este hecho: "Yo me encontraba caminando hacia el portal (qué no es muy lejos de mi casa) y alli se hacer frente a mi este tipo, lo primero que yo pienso es que me iba a robar hasta que me dijo “le parecí muy feo, que la asuste”? A lo que yo me fui a quitar el tipo me agarró muy fuerte de la espalda y me metió la mano debajo de mi vestido, empezó a manosearme y a tratar de besarme 💔, a lo que yo le empecé a pegar pero el tipo tenía muchísima fuerza y no lograba quitármelo de encima!...".

La joven aseguró en su relato que en medio de su desesperación un joven y algunos motociclistas le ayudaron: "Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho Venezolano me ayudó, agarro al tipo y empezó a pegarle junto a otros 2 motociclistas, él tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos 2, que no le hicieran nada. Yo lloraba desesperadamente y no sabía cómo actuar, lo primero que pensé fue en grabar pero estaba tan asustada que no pude hacerlo muy bien".

Para finalizar, la víctima asegura que compartió el video en redes con el fin de que el presunto acosador se viralice y no pueda seguir haciendo de las suyas en la calle: "Me paso a mí al igual que le puede pasar a cualquier chica, no se lo deseo a nadie y gracias a ese tipo de gente que está suelta por ahí en la calle nos da miedo caminar y salir solas, vestirnos lindas y como nos gusta. Les pido el enorme favor de ayudarme a compartir para que a ninguna chica le pase 🙏🏼💔".

En internet miles de personas han reaccionado ante este hecho con diferentes comentarios: "Dios mio :( hasta cuando terminaremos con esta mierda. Recupérate y te deseo lo mejor hermosa :( yo pasé por lo mismo y sé lo que se siente 💔", "Lamento mucho la situación por la que tuviste que pasar y gracias por la valentía de compartirlo 💜. ", "Eres muy fuerte 💜 esto no va a quedar así, no estás sola.", "Lamento mucho el mal rato que te hizo pasar 💔 pero me pone contenta que un paisano 🇻🇪 te defendió. En Venezuela a los hombres los educan para respetar a las mujeres. Espero que lo encuentren, y que la justicia lo haga pagar por su falta de respeto", y muchos más.

Publicidad

Te puede interesar: